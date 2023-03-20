ВАКС ухвалив рішення конфіскувати активи Ротенберга, серед яких ТРЦ Ocean Plaza

Про це повідомила пресслужба ВАКС у facebook.

Зазначається, що рішенням суду стягнуто в дохід держави активи, а саме:

частку у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-Віларті" право на яку зареєстроване за компаніями "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" ("Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited") та "Ітодер Інвестментс Лімітед" ("Ethoder Investments Limited");

частку у розмірі 66,65 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний союз "Либідь" (код ЄДРПОУ 34693827), право на яку зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за Товариством з обмеженою відповідальністю "Авангард-Віларті".

Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення.