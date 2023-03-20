ВАКС ухвалив рішення конфіскувати активи Ротенберга, серед яких ТРЦ Ocean Plaza
20 березня колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського олігарха та його сина
Про це повідомила пресслужба ВАКС у facebook.
Зазначається, що рішенням суду стягнуто в дохід держави активи, а саме:
- частку у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-Віларті" право на яку зареєстроване за компаніями "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" ("Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited") та "Ітодер Інвестментс Лімітед" ("Ethoder Investments Limited");
- частку у розмірі 66,65 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний союз "Либідь" (код ЄДРПОУ 34693827), право на яку зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за Товариством з обмеженою відповідальністю "Авангард-Віларті".
Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення.
- 20 жовтня президент Володимир Зеленський ухвалив укази, якими увів в дію рішення РНБО про санкції проти низки російських олігархів і підприємств. У переліках – тисячі юридичних і фізичних осіб.
- 3 березня Міністерство юстиції України подало позов про застосування санкції у виді стягнення активів у дохід держави Україна до Ігоря Ротенберга, Аркадія Ротенберга, Олександра Скоробогатька та Олександра Пономаренка.
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