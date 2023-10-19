ВАКС засудив екскерівника Укртелефільму Підлісного за продаж прав на держмайно за понад 67 млн грн

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"18 жовтня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким колишнього керівника ДП "Укртелефільм" та директора приватного підприємства визнано винуватими у продажі майнових прав на нерухомість державного підприємства, що завдало понад 67,73 млн грн збитків", - йдеться в заяві.

Екскерівнику Укртелефільму Віктору Підлісному суд призначив до 5 років ув’язнення, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями на три роки, а також штраф 17 тис. грн.

Директору підприємства визначили ув’язнення на 8 років, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями на три роки, теж зі штрафом 17 тис. грн та конфіскацією половини його майна.

Вирок суду можна буде оскаржити протягом 30 днів, подавши апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Що відомо про справу

12 червня 2016 року колишній генеральний директор Укртелефільму Віктор Підлісний уклав договір купівлі-продажу з ТОВ "Лодокс", відповідно до умов якого Укртелефільм мало передати “Лодокс” майнові права на 24 квартири загальною площею 2704 кв.м, 7 нежитлових приміщень і 36 паркомісць вартістю 13,5 мільйона гривень.

Також 19 грудня 2017 року гендиректор Укртелефільму уклав додаткову угоду, збільшивши ціну до 14,5 млн грн і підписав акт прийому-передачі до зазначеного договору, згідно з яким передав на користь "Лодокс" майнові права на 24 квартири загальною площею 2704,2 кв.м., 7 нежитлових приміщень загальною площею 944,2 кв.м і 36 паркомісць.

Згідно з довідкою, виданою головним бухгалтером Укртелефільму про облік нематеріальних активів станом на 1 грудня 2017 року на балансі Укртелефільму перебувають майнові права житлових і нежитлових приміщень на суму майже 42,5 млн грн. Вартість майнових прав ґрунтується на висновку про вартості, підготовленому ТОВ "Фінансова будівельна компанія "Фіск" на замовлення Укртелефільму.

У 2017 – 2018 роках чинний та колишній керівники "УСТФ "Укртелефільм" у змові з колишнім керівником юридичного відділу держпідприємства, приватними особами та заступником голови Держкомтелерадіо на основі сфальсифікованих документів без дозволу органу управління майном – Держкомтелерадіо продали приватній юридичній особі майнові права на понад 60 об’єктів нерухомості у Києві, які належали державному підприємству.

Спільники змогли зареєструвати частину нерухомості за підконтрольною юридичною особою та потім перереєструвати її на підконтрольних фізичних та юридичних особах для легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Остаточною ціллю злочину був продаж нерухомості за ринковими цінами.

Цими діями Укртелефільму завдано майже 67,73 млн гривень збитків.