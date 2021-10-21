Вакцина Pfizer на 90% ефективна проти коронавірусу у підлітків, - вчені

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що дослідження ізраїльської компанії Clalit, Гарвардського університету і Бостонської дитячої лікарні, заснованому на аналізі даних майже 200 тис. підлітків, у тих, хто отримав щеплення, засвідчує, що ймовірність зараження коронавірусом нижче на 90%

Повідомляється, що дослідження проводилося в той час, коли штам "Дельта" був домінантним штамом коронавірусу в Ізраїлі. Тож дослідники дійшли до висновку, що вакцина настільки ж ефективна проти мутацій, як і проти інших штамів.

"Наші результати показують, що вакцина мРНК BNT162b2 була високоефективною в перші кілька тижнів після вакцинації як проти інфекції, так і проти симптоматичного COVID-19 з "Дельта"-варіантом серед підлітків у віці від 12 до 18 років", - йдеться в дослідженні.

Так, підлітки, вакциновані в період з 8 червня по 14 вересня, мали на 59% менше шансів заразитися коронавірусом, ніж підлітки з нещепленої контрольної групи, через два тижні після отримання першої дози і на 57% рідше проявляли симптоми COVID-19. А за тиждень після другої дози ці цифри зросли до 90% і 93% відповідно.

Нагадаємо, в Україні незабаром можуть прийняти рішення про вакцинацію від коронавірусу дітей віком від 14 років.

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