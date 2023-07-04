Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав експрезидент Польщі Александер Кваснєвський.

За його словами, Україна має отримати чіткі запевнення у майбутньому членстві в НАТО. Однак очевидно, що під час війни вступ до Альянсу неможливий.

"Перспектива членства в НАТО має бути чітко окреслена. Натомість шлях до Альянсу є проблемою через війну, яку треба виграти, і тут НАТО має показати свою рішучість, аби надалі проводити підготовку українських військових і надавати Україні зброю", - сказав польський політик.

Він припустив, що повернення всіх окупованих територій може бути складним і тривалим процесом.

"Крім того, треба буде визначити, якою має бути перемога України. Якщо ми визнаємо, що Україна має визволити територію до кордонів 2014 року, то це може бути тривалий шлях", - сказав Кваснєвський.

Водночас він припустив імовірність заморожування конфлікту.

"Але якщо буде визначено, що частина території може бути під якимось міжнародним контролем, поки там не будуть проведені чесні вибори, а не такий референдум, як зробили росіяни, то це теж варіант, який треба брати до уваги", - наголосив політик.

Україна неодноразово наголошувала, що не погодиться на заморожування конфлікту. Зокрема у квітні голова МЗС Дмитро Кулеба казав: "Ми готові обговорювати будь-який мирний план, який не приведе до заморожування конфлікту або до територіальної поступки з боку України".

Читайте також: Введення будь-яких миротворців в Україну зараз заморозить конфлікт в інтересах РФ, - дипломат Єльченко