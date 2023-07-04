"Варіант, який треба брати до уваги:" експрезидент Польщі Кваснєвський припустив імовірність заморожування конфлікту в Україні
Заморожування конфлікту в Україні є одним із варіантів, потрібно брати до уваги. Можливо, частина території якийсь час перебуватиме під міжнародним контролем
Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав експрезидент Польщі Александер Кваснєвський.
За його словами, Україна має отримати чіткі запевнення у майбутньому членстві в НАТО. Однак очевидно, що під час війни вступ до Альянсу неможливий.
"Перспектива членства в НАТО має бути чітко окреслена. Натомість шлях до Альянсу є проблемою через війну, яку треба виграти, і тут НАТО має показати свою рішучість, аби надалі проводити підготовку українських військових і надавати Україні зброю", - сказав польський політик.
Він припустив, що повернення всіх окупованих територій може бути складним і тривалим процесом.
"Крім того, треба буде визначити, якою має бути перемога України. Якщо ми визнаємо, що Україна має визволити територію до кордонів 2014 року, то це може бути тривалий шлях", - сказав Кваснєвський.
Водночас він припустив імовірність заморожування конфлікту.
"Але якщо буде визначено, що частина території може бути під якимось міжнародним контролем, поки там не будуть проведені чесні вибори, а не такий референдум, як зробили росіяни, то це теж варіант, який треба брати до уваги", - наголосив політик.
- Україна неодноразово наголошувала, що не погодиться на заморожування конфлікту. Зокрема у квітні голова МЗС Дмитро Кулеба казав: "Ми готові обговорювати будь-який мирний план, який не приведе до заморожування конфлікту або до територіальної поступки з боку України".
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