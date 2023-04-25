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Війна з Росією: хроніка
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Україна не піде на територіальні поступки та замороження конфлікту, - Кулеба

25 квітня, 2023 вiвторок
23:59
Війна з Росією Дмитро Кулеба

Україна готова розглядати будь-який мирний план, якщо для нього не потрібно йти на територіальні поступки на користь РФ чи замороження конфлікту

Про це заявив очільник МЗС Дмитра Кулеби в ефірі телеканалу CNN.

"Ми готові обговорювати будь-який мирний план, який не приведе до заморожування конфлікту або до територіальної поступки з боку України", - сказав глава МЗС , припускаючи, що мирний план бразильського президента Луїса Інасіу Лули може не вдатися.

Він наголосив, що у пошуках мирного плану на карту поставлено безпечне майбутнє українського народу.

Україна готова розглядати будь-який мирний план, якщо для нього не потрібно йти на територіальні поступки на користь РФ чи замороження конфлікту
  • Нагадаємо, 16 квітня Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського у тому, що вони "не роблять кроків для примирення" та заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні. 
  • Також лідер Бразилії наголосив, що США повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир". На це відреагували у Білому домі, заявивши, що у цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не дивлячись на факти. Крім того, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав бразильського президента відвідати Україну та заявив, що Київ із зацікавленістю спостерігає за його зусиллями із пошуку рішення для припинення війни.

окуповані території
Дмитро Кулеба
переговори з РФ
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