Україна не піде на територіальні поступки та замороження конфлікту, - Кулеба

Про це заявив очільник МЗС Дмитра Кулеби в ефірі телеканалу CNN.

"Ми готові обговорювати будь-який мирний план, який не приведе до заморожування конфлікту або до територіальної поступки з боку України", - сказав глава МЗС , припускаючи, що мирний план бразильського президента Луїса Інасіу Лули може не вдатися.

Він наголосив, що у пошуках мирного плану на карту поставлено безпечне майбутнє українського народу.

Україна готова розглядати будь-який мирний план, якщо для нього не потрібно йти на територіальні поступки на користь РФ чи замороження конфлікту