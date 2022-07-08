"Ваші підлеглі намагаються усунути мене від управління містом": мер Чернігова Артюшенко публічно звернувся до Зеленського

Про це поінформував Владислав Артюшенко

Мер Чернігова Владислав Артюшенко підготував перше публічне відеозвернення до Президента України Володимир Зеленського. В основі звернення – прохання зупинити політичні атаки, які організовують проти Артюшенка, на його думку, підлеглі Зеленського.

"Сьогодні, мене, міського голову, Ваші підлеглі намагаються усунути від управління містом та поставити свою людину шляхом призначення військової адміністрації в Чернігові, - сказав Владислав Артюшенко. - Причина проста: їм заважає мер, якого підтримали майже 80% виборців і який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників. Тому й хочуть забрати повноваження міського голови. В хід йдуть усі засоби: заборона візитів за кордон за коштами на відновлення міста, "привіти" через силовиків, інформаційні атаки, блокування роботи та багато іншого. Але всі ці дії шкодять, перш за все, Чернігову та Україні".

Мер Чернігова підкреслив, що орден "За мужність", яким його нагородив Володимир Зеленський, це нагорода не тільки йому, а всім чернігівцям, які не втекли і не сиділи у бункері, а вистояли і не пустили ворога вглиб країни.

"Центральна та місцева влада мають працювати разом проти ворога, а не один проти одного, - підсумував Владислав Артюшенко. - Цього вимагає суспільство. Цього потребує країна".

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