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Головна війна з Росією "Важливо збільшити швидкість надання військової допомоги Україні": Естонія готова тренувати українських військових у межах майбутньої місії ЄС

"Важливо збільшити швидкість надання військової допомоги Україні": Естонія готова тренувати українських військових у межах майбутньої місії ЄС

30 серпня, 2022 вiвторок
23:06
війна з Росією Естонія

Міністр закордонних справ Естонії Ханно Певкур висловив підтримку пропозиції Європейської служби зовнішніх дій організувати місію з підготовки українських військовослужбовців

Про це йдеться в заяві Певкура, опублікованій на сайті міністерства оборони Естонії у вівторок, 30 серпня.

"Естонія вже деякий час допомагає з тренуванням Збройних Сил України і продовжить це робити, а тому ми готові брати участь і в цій місії. Однак важливо забезпечити, щоб вона доповнювала постачання Україні зброї та відповідала операційній підготовці, яка вже здійснюється", – зазначив він.

Окрім цього, Ханно Певкур заявив, що підтримка України в різні способи була й буде пріоритетом.

"Ми повинні допомагати Україні стільки, скільки потрібно і настільки швидко, наскільки вона цього потребує. На сьогодні важливо збільшити швидкість та обсяги надання військової допомоги Україні, а також забезпечити її довготривалу підтримку через Європейський фонд сприяння миру", – додав він.

  • Нагадаємо, 18 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.
  • Того ж дня уряд Естонії прийняв рішення про відправлення в Україну ще одного пакету оборонної допомоги.
  • А 19 серпня стало відомо, що Естонія офіційно запропонує ЄC запровадити восьмий пакет санкцій проти РФ.
  • 22 серпня стало відомо, що міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що згідно з пропозицією країни восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії має включати повне енергетичне ембарго.
  • 29 серпня аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що для успішного контрнаступу та звільнення всіх тимчасово окупованих територій Україні потрібна потужна бронетехніка.

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Естонія
допомога Україні
санкції ЄС проти Росії
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