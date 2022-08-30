"Важливо збільшити швидкість надання військової допомоги Україні": Естонія готова тренувати українських військових у межах майбутньої місії ЄС
Міністр закордонних справ Естонії Ханно Певкур висловив підтримку пропозиції Європейської служби зовнішніх дій організувати місію з підготовки українських військовослужбовців
Про це йдеться в заяві Певкура, опублікованій на сайті міністерства оборони Естонії у вівторок, 30 серпня.
"Естонія вже деякий час допомагає з тренуванням Збройних Сил України і продовжить це робити, а тому ми готові брати участь і в цій місії. Однак важливо забезпечити, щоб вона доповнювала постачання Україні зброї та відповідала операційній підготовці, яка вже здійснюється", – зазначив він.
Окрім цього, Ханно Певкур заявив, що підтримка України в різні способи була й буде пріоритетом.
"Ми повинні допомагати Україні стільки, скільки потрібно і настільки швидко, наскільки вона цього потребує. На сьогодні важливо збільшити швидкість та обсяги надання військової допомоги Україні, а також забезпечити її довготривалу підтримку через Європейський фонд сприяння миру", – додав він.
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