"Важливо збільшити швидкість надання військової допомоги Україні": Естонія готова тренувати українських військових у межах майбутньої місії ЄС

Про це йдеться в заяві Певкура, опублікованій на сайті міністерства оборони Естонії у вівторок, 30 серпня.

"Естонія вже деякий час допомагає з тренуванням Збройних Сил України і продовжить це робити, а тому ми готові брати участь і в цій місії. Однак важливо забезпечити, щоб вона доповнювала постачання Україні зброї та відповідала операційній підготовці, яка вже здійснюється", – зазначив він.

Окрім цього, Ханно Певкур заявив, що підтримка України в різні способи була й буде пріоритетом.

"Ми повинні допомагати Україні стільки, скільки потрібно і настільки швидко, наскільки вона цього потребує. На сьогодні важливо збільшити швидкість та обсяги надання військової допомоги Україні, а також забезпечити її довготривалу підтримку через Європейський фонд сприяння миру", – додав він.

Нагадаємо, 18 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

Того ж дня уряд Естонії прийняв рішення про відправлення в Україну ще одного пакету оборонної допомоги.

А 19 серпня стало відомо, що Естонія офіційно запропонує ЄC запровадити восьмий пакет санкцій проти РФ.

22 серпня стало відомо, що міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що згідно з пропозицією країни восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії має включати повне енергетичне ембарго.

29 серпня аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що для успішного контрнаступу та звільнення всіх тимчасово окупованих територій Україні потрібна потужна бронетехніка.

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