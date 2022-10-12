Вчені з Австралії створили "мінімозок" та навчили його грати у відеогру
Австралійські вчені перші у світі виростили "мінімозок", який навчився грати в популярну в 70-ті роки гру "Pong"
Про це повідомляє видання The Age.
Команда вчених біотехнологічного стартапу Cortical Labs стверджує, що вирощені клітини мозку проявляють ознаки розуму, але не свідомості. "Мінімозок" примітивний, в ньому менше нейронів, ніж в мозку джмеля, і він частіше промахується по м'ячу в грі, аніж відбиває, але вчені впевнені, що це може стати проривом в створенні штучного інтелекту.
В рамках дослідження, вчені виростили клітини людського мозку, помістили їх до електродів та під'єднати до гри "Pong". Клітини штучного мозку посилали імпульси в нейрони, а електроди записували ці сигнали та переміщували ракетку для пінг-понгу в грі. Якщо м'яч вдавалося відбити, "мінімозок" отримував сильний електричний сигнал, якщо ні - то слабкий.
За 5 хвилин "мінімозок" навчився грати в гру.
Ведучий спеціаліст дослідження доктор Бретт Каган заявляє, що сьогодні штучний інтелект лише надихається людським мозком, замість того, аби брати його за основу.
"Навіщо нам імітувати те, що ми можемо використати?", - описує винахід Каган.
Надалі команда вчених планує вивчити вплив алкоголю на вирощені клітини.
"Споїть клітини та подивіться, чи стануть вони грати гірше", - коментує майбутні плани доктор Каган.
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