Вчені заявили, що жодна з земних бактерій не вижила б на Венері, на відміну від Юпітера

Про це пише портал Space з посиланням на дослідження науковців Королівського університету у Белфасті, Північна Ірландія.

Вчені досліджували температуру, вологість і тиск у щільних хмарах сірчаної кислоти, які оточують Венеру. Їм вдалося розрахувати так звану активність води - тиск водяної пари всередині окремих молекул у хмарах, що є одним з факторів існування життя на Землі.

"Коли ми подивилися на концентрацію молекул води в цих хмарах, ми виявили, що вона в сто разів менша за рівень, при якому змогли б вижити навіть найстійкіші земні організми", - заявив Джон Холлсворт, мікробіолог з Королівського університету в Белфасті та провідний автор статті.



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Раніше дослідження мікроорганізмів, які живуть на Землі в екстремальних умовах, показали, що життя може існувати за таких низьких температур, як -40 °С. Для активності води, яка вимірюється за шкалою від 0 до 1, найменшим значенням виживання є 0,585. Рівень активності води, виявлений в атмосфері Венери, становить лише 0,004.



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Науковці зʼясували, що хмари Юпітеру забезпечують достатню активність води, щоб теоретично підтримувати життя. Згідно з даними від зонду Galileo на висоті від 42 до 68 км над поверхнею газового гіганта, вчені очікують значення активності води рівно на позначці виживання бактерій-екстремалів з Землі: 0,585.

Однак, за словами дослідників, високі рівні ультрафіолетового випромінювання або нестача поживних речовин можуть завадити розвитку форм життя, а щоб зʼясувати, чи можливе життя на Юпітері, знадобляться зовсім інші дослідження.

Вчені Королівського університету у Белфасті кажуть, що метод, який використовується для розрахунку активності води, також може допомогти визначити можливу населеність екзопланет.