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Велика Британія додатково виділить €3 млрд на боєприпаси і підвищення боєготовності

18 липня, 2023 вiвторок
16:28
Світ Армія, Велика Британія

Велика Британія витратить додаткові 2,5 мільярди фунтів (майже €3 млрд) на армійські запаси та боєприпаси в рамках оновленого Оборонного документа

Про це інформує міністерство оборони країни.

Як йдеться у документі, інвестиції мають на меті підвищити боєготовність збройних сил Британії, зміцнити швидкі сили реагування Британії та приділити більше уваги науці та технологіям для отримання переваги на полі бою.

Зазначається, що оновлений Оборонний документ (DCP23) враховує уроки війни в Україні як ширші загрози безпеці Британії, та викладає план створення "надійних бойових сил", які дозволять Лондону "діяти як глобальний важковаговик як зараз, так і в майбутньому".

У DCP23 викладено, як британські збройні сили будуть модернізуватись і адаптуватись до "мінливої глобальної картини", де, зокрема, надається "пріоритет інвестиціям в науку і технології".

"Цей Оборонний документ удосконалить наш стратегічний підхід, гарантуючи, що Велика Британія залишатиметься на передовій військового потенціалу і провідною державою в НАТО", – йдеться в документі.

Міністр оборони Бен Воллес зазначив, що Британія повинна адаптуватися та модернізуватися, щоб протистояти загрозам, з якими стикається світ, взявши уроки неспровокованого вторгнення президента Путіна в Україну:

"Цей документ оборонного командування загострить наш стратегічний підхід – забезпечення того, щоб Сполучене Королівство залишалося в авангарді військового потенціалу та було провідною державою в НАТО".

  • 7 липня генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що порогу 2% ВВП на оборону і більше зараз досягли вже 11 країн-членів, найбільший прогрес у Польщі, яка випередила навіть США.
  • 8 червня національна асамблея Франції підтримала збільшення оборонних витрат на 413 млрд євро на 7 років.
  • 13 червня Велика Британія на зустрічі міністрів оборони Об’єднаних експедиційних сил (JEF) оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на понад €107 млн.
  • Уряд Великої Британії 11 липня замовив оборонній компанії BAE Systems виробництво 155-мм снарядів для поповнення власних запасів. Вони замінять ті, які отримала Україна.
  • 12 липня Велика Британія виділила Україні новий пакет військової підтримки на $65 млн.
Військові новини
Велика Британiя
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