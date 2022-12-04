Велика Британія надала ЗСУ зимове спорядження
Військові Збройних Сил України, які проходять навчання у Великій Британії, отримали комплекти зимової форми
Про це написали на сторінці Міністерства оборони Великої Британії у Твіттері.
“Українським новобранцям, які проходять навчання у Великій Британії, видається комплект для підготовки до повернення в Україну, де вони боротимуться за звільнення своєї нації. Коли температура різко падає, новобранцям на додаток до звичайного комплекту видають одяг для холодів", – йдеться у повідомленні.
Про кількість переданого зимового спорядження у дописі не уточнюють.
- Нагадаємо, станом на вересень, у Британії пройшли підготовку майже 5 тисяч бійців ЗСУ
- Як ми раніше писали, Британія надішле ЗСУ намети з підігрівом і 25 тис. комплектів одягу для екстремальних холодів
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