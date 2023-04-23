Велика Британія проведе перше випробування нової служби екстреного оповіщення

Про це пише France 24 із посиланням на AFP.

Національна система, створена за зразком подібних схем у Канаді, Японії, Нідерландах, США та Японії, має на меті попередити громадськість про небезпеку для життя поблизу.

У повідомленні буде сказано: "Це тест Emergency Alerts, нової урядової служби Великої Британії, яка попередить вас, якщо поблизу виникне надзвичайна ситуація, що загрожує життю".

Аварійні служби та уряд сподіваються використовувати цю систему для попередження людей про такі проблеми, як сильні повені та пожежі.

Очікується, що 10-секундний сигнал тривоги, який лунатиме, навіть якщо телефони перебувають у беззвучному режимі, не буде заважати проведенню розважальних і спортивних заходів, зокрема футбольних матчів Прем'єр-ліги.