Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство "Ви сильні і ми з вами": на вокзалах українських міст підтримали мешканців Одеси, яку масово атакує Росія

"Ви сильні і ми з вами": на вокзалах українських міст підтримали мешканців Одеси, яку масово атакує Росія

24 липня, 2023 понедiлок
14:57
Суспільство

На вокзалах найбільших українських міст перед відправленням потягів до Одеси диспетчери Укрзалізниці оголосили слова підтримки одеситам на тлі регулярних масованих російських атак міста й області

Про це повідомляє Укрзалізниця у Телеграм.

На залізничних вокзалах п'яти найбільших міст України висловили підтримку жителям Одеси, яка останнім часом регулярно страждає від російських атак.

Диспетчери, які зазвичай повідомляють про розклад руху потягів, виразили співчуття одеситам та наголосили на єдності всієї країни.

"Тримайтеся, одесити, ви сильні! І ми з вами!" Так в один голос говорять залізничники з Харкова, Дніпра, Ужгорода, Львова та Києва, відправляючи поїзди до пораненої, але сильної й впевненої в перемозі Одеси", - йдеться у повідомленні.

Ракетний обстріл Одеси 23 липня

Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5 видами ракет. Станом на ранок внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 отримали поранення.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що досі триває розбір завалів та ліквідація пожеж. На місцях працюють всі відповідні служби.

Згодом в ОК "Південь" заявили, що під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".

Росіяни зруйнували портову інфраструктуру, щонайменше 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Постраждали 2 пам’ятки архітектури.

Також під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор, найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Уночі 23 липня підрозділи ППО на Одещині знищили 9 із 19 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Одеси та зазначив, що ворог обов'язково отримає відповідь за цей злочин. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав всі держави та організації "засудити цей варварський воєнний злочин".

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія таким чином намагається повністю ізолювати вихід України до Чорного моря. 

В Офісі президента також відреагували на російський ракетний обстріл Одеси. Там пояснили, чого насправді хоче Росія, атакуючи історичні центри міст, та як потрібно реагувати світові на російські злочини.

За словами митрополита Київського і всієї України Епіфанія, руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі є черговим проявом сатанинської злоби "русского міра".

У міністерстві оборони Росії заявили, що нібито причиною руйнування одеського Спасо-Преображенського собору у ніч на 23 липня стало падіння ракети української системи ППО. ЦПД спростував фейк.

Президент Володимир Зеленський у неділю, 23 липня, заявив, що росіяни під час ракетної атаки по Одесі пошкодили консульську будівлю Греції. Лише три дні тому терористи вдарили по консульству Китаю.

Натомість Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) лише засудила ракетний удар Росії по культурних об'єктах Одеси.

Одеса
Укрзалізниця
ракетний удар
Читайте також:
23 липня, 2023 неділя
"Хто цілиться в небо, влучає врешті-решт у самого себе", - Онуфрій двозначно відреагував на руйнування собору в Одесі
Геннадий Труханов
23 липня, 2023 неділя
"Ви просто істоти без майбутнього": Труханов звернувся до росіян
23 липня, 2023 неділя
Росіяни хочуть створити буферну зону навколо Луганської області, - розвідка Британії
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.74
    Продаж 41.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
24 липня
14:54
ФБР
ФСБ від імені СБУ давало вказівки соцмережам щодо цензурування та видалення акаунтів в Інтернеті, - звіт Комітету США
14:45
Новини компаній
Андрій Шевченко й Олександр Зінченко за підтримки VBET зіграють благодійний матч для збирання коштів на відновлення на UNITED24
14:34
виробництво соків
Вимоги до складу соків в Україні приведуть до європейських стандартів
14:33
Ексклюзив
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
Ударом по Спасо-Преображенському храму в Одесі Росія повторила злочин своїх ідейних попередників, - релігієзнавець Ковальов
14:24
Сенс Банк
Офіс генпрокурора: Російські власники "Сенс банку" хотіли вивести з України мільярдні активи
14:24
Штурмував Бахмут: полоненого бойовика спецпідрозділу "Шторм" засудили до 15 років
14:24
Оновлено
Ліга чемпіонів, жеребкування
Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 3 кваліфікаційного раунду
14:17
За добу ворог обстріляв прикордоння Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів
Російські війська обстріляли Харківщину: поранено 4 людини, серед них дитина
14:05
OPINION
Сергій Марченко
Ви, правда, хочете мене переконати, що в гестапо теж є хороші люди?
14:04
Путін
Путін підписав закон про збільшення граничного віку військовозобов'язаних
14:02
Арешти екслідерів "ДНР" викликали паніку серед колаборантів на тимчасово окупованих територіях
13:58
Ексклюзив
Дружини військових
"Дружини військових сьогодні трошки сапери": Олена Бовт про спілкування з чоловіком після його повернення з пекла війни
13:55
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
У Кремлі заперечили влучання російської ракети у собор в Одесі та звинуватили Україну
13:51
Дмитро Медведєв
"Не лише сховища, енергетика та нафтобази": Медведєв закликав РФ завдавати ударів по нестандартних цілях в України
13:48
на фото: НАБУ
НАБУ та САП викрили голову Державної судової адміністрації у хабарництві
13:46
Сергій Наєв
На Сумському напрямку Сили оборони посилюють ППО
13:28
Hubble досліджує в спокої наднову спіральну галактику, де у 2015 році був величезний вибух
13:26
Дмитро Кулеба
Кулеба закликав країни Азії та Африки до глобальної відповіді на продовольчий тероризм РФ
13:07
Близько 35 напівпричепів, сотні авто та вантажівок: з'явилися нові знімки табору вагнерівців в Білорусі
13:04
Оновлено
Росіяни атакували Одещину
Росіяни атакували дронами-камікадзе порт "Рені" на Одещині: 7 людей постраждали
12:53
На фото: Марго Роббі у ролі Барбі в однойменному фільмі
Фільм про Барбі вийшов у лідери року за касовими зборами у США
12:45
на фото: СБУ
СБУ оголосила підозру в держзраді нардепу від ОПЗЖ Пономарьову
12:35
Стратегічна безпека України та розвиток міст: відбувся День Ідей у Дніпрі
12:13
Андрій Юсов
"Це процес, який буде тривати і набирати обертів": представник ГУР про вибухи в Москві та Криму
12:10
касетні боєприпаси DPICM
Україна готує звіт про наслідки використання касетних боєприпасів США
12:02
OPINION
Вадим Денисенко
Лукашенко і Путін створять міфічний "західноукраїнський уряд"?
12:00
Розвідка терміново потребує нашої підтримки: збір на дрони
11:53
На фото людина, що працює за комп'ютером
Хакери атакували сервери 12 міністерств у Норвегії
11:52
спека
У Греції зафіксували новий температурний рекорд
11:51
На фото: хмарне небо
У Києві 22 липня зафіксували рекордну кількість опадів
11:19
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу виписали з лікарні після термінової госпіталізації
11:15
землетрус
На Полтавщині стався землетрус з епіцентром на глибині 7 км
11:13
Євген Борисов
У Києві затримали колишнього одеського військкома Борисова
11:13
Зеленський відреагував на петицію із закликом розібратися із “суддівським свавіллям” щодо Полтавського ГЗК
11:10
СБУ у Херсоні затримала агента ФСБ
Організував власну мережу інформаторів: у Херсоні СБУ повідомила про підозру резиденту російської ФСБ
10:59
Огляд
міжнародний огляд
Дрони атакували Москву і Крим, ЗСУ зайшли в глухий кут та зіткнулися з перешкодами в боях. Акценти світових ЗМІ 24 липня
10:49
Оновлено
У москві пролунали вибухи
У Москві пролунали вибухи неподалік будівлі міноборони: влада звинуватила Київ в атаці дронів
10:45
Оновлено
ЗСУ
За час наступу Сили оборони звільнили понад 192 км² території на півдні та 35 км² на Бахмутському напрямку
10:29
Оновлено
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
Окупаційна влада Криму заявила про атаку українських БПЛА на склад боєприпасів у Джанкойському районі та евакуацію прилеглих сіл
10:25
обстріл Одеси
Армія РФ обстріляла 9 регіонів України за добу: поранені 9 людей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV