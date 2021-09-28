Вибори у Німеччині: дві партії проведуть переговори щодо можливого вступу в коаліцію

Про це заявив лідер ВДП Крістіан Лінднер, повідомляє DW.

За його словами, йдеться про те, щоб не поставити під загрозу "клімат довіри, який треба розвивати".



Лінднер наголосив, що ліберали "готові йти на компроміс, але також мають свої основні переконання".



Після цього ліберали готові приймати запрошення для подальших переговорів від блоку Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Соціал-демократична партія виграла вибори до німецького Бундестагу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україну цікавить формат коаліції після виборів у Німеччині.

Кандидат у канцлери Німеччини від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц заявив, що блок ХДС/ХСС повинен піти в опозицію.