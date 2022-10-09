Вибух на Кримському мосту організувала Україна, бомба була у вантажівці, - The New York Times

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією американського видання, якому вдалось поспілкуватись з анонімним високопоставленим українським чиновником, атаку на Кримський міст організували українські спецслужби.

Бомба була закладена у вантажівку, яка проїжджала по мосту в один час з потягом. Немає інформації, чи водій вантажівки знав про вибухівку.

Судячи з усього водій вантажівки загинув під час вибуху.

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