Від перемоги України залежить майбутнє світу в найближчі 50 років, - Тетерук

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Станом на сьогодні ми можемо констатувати, що Путін зруйнував всі запобіжники, які були встановлені після Другої світової війни. І очевидно, що після російсько-української війни Україні буде належати моральне та юридичне право бути частиною цивілізованого світу, в якому знову будуть створені сучасні запобіжники світової безпеки", - пояснив Тетерук.



Військовослужбовець також наголосив, що міжнародна система безпеки виявилась неготовою до війни Росії проти України.



"Ніхто не має права руйнувати світову систему безпеки та перекроювати політичну мапу світу. Зараз жодна міжнародна організація не може завадити Росії це робити. Тому потрібно переглядати систему світової безпеки. І саме від перемоги України залежить майбутнє в найближчі 50 років", - додав він.

15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року.

19 грудня Путін відвідав Мінськ, де зустрівся з Лукашенком. Також на зустріч з білоруським колегою прибував очільник міноборони РФ Сергій Шойгу.

22 грудня Лукашенко зібрав силовиків, щоб поговорити про "готовність сусідів напасти".

На сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою, але не слід повністю відкидати імовірність такого розвитку подій

Керівник "Білого легіону" Сергій Бульба зауважив, що вагнерівці готують провокацію у Білорусі Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb