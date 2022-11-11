Від російських снарядів за добу загинуло 14 мирних жителів, ще 15 - поранені
10 листопада внаслідок обстрілів російських окупантів загинули 14 цивільних українців, ще 15 були поранені
Про це інформує в телеграмі заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Повідомляється, що за минулу добу внаслідок російської збройної агресії загинуло 14 мирних жителів на:
- Донеччині - 8, у тому числі виявлено 6 вбитих раніше;
- Миколаївщині - 6.
Також ще 15 - поранені на:
- Донеччині - 5;
- Миколаївщині - 2;
- Херсонщині - 4, усі поранені на міні;
- Харківщині - 3, серед них одна людина підірвалася на міні;
- Запорізькій області - 1.
- Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада ворог гатив з РСЗВ "Град" та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольщини. Також відомо, що через обстріли Мирівської сільської громади 10-річна дитина отримала мала осколкові поранення.
- Також у ніч на 11 листопада російські військові обстріляли п'ятиповерхівку в Миколаєві, відомо про шістьох загиблих.
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