Від російських снарядів за добу загинуло 14 мирних жителів, ще 15 - поранені

Про це інформує в телеграмі заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Повідомляється, що за минулу добу внаслідок російської збройної агресії загинуло 14 мирних жителів на:

Донеччині - 8, у тому числі виявлено 6 вбитих раніше;

Миколаївщині - 6.

Також ще 15 - поранені на:

Донеччині - 5;

Миколаївщині - 2;

Херсонщині - 4, усі поранені на міні;

Харківщині - 3, серед них одна людина підірвалася на міні;

Запорізькій області - 1.

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада ворог гатив з РСЗВ "Град" та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольщини. Також відомо, що через обстріли Мирівської сільської громади 10-річна дитина отримала мала осколкові поранення.

Також у ніч на 11 листопада російські військові обстріляли п'ятиповерхівку в Миколаєві, відомо про шістьох загиблих.

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