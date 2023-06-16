Відбір на Євро-2024: який вигляд має таблиця нашої групи перед матчем Північна Македонія - Україна

Про це повідомляє Еспресо. TV.

Збірна Англії набрала 6 очок та стала одноосібним лідером групи C. Італія має 3 пункти та займає друге місце, третьою йде Північна Македонія, в якої також 3 бали.

Україна та Мальта не набрали жодного очка, команда Сергія Реброва випереджає суперника завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів.

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Північна Македонія - Україна у 3-му турі кваліфікації Євро-2024.

Медіасервіс Megogo та регіональні канали "Суспільного" проведуть відеотрансляцію матчу Північна Македонія - Україна. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

Євро-2024

Кваліфікація. 3-й тур

16 червня

Північна Македонія - Україна

Скоп'є, Національна Арена "Тоше Проескі"

Початок о 21:45

Трансляція - Megogo та регіональні канали "Суспільного"