Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 5-го туру
У суботу, 9 вересня, збірна України зіграла у Вроцлаві проти Англії у 5-му турі відбору на Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Україна - Англія закінчився з рахунком 1:1. Паралельна зустріч у групі С закінчилась ідентично - Північна Македонія відібрала бали в Італії (1:1).
Збірна України після 4-х матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 13 пунктами Англія, яка вже зіграла 5 поєдинків.
У збірної Італії лише 3 матчі та 4 бали. Команда ділить третє-четверте місце з Північною Македонією (4 матчі). Мальта - 0 балів - остання позиція.
Наступний матч збірної України відбудеться 12 вересня. У суперниках Італія.
Фото: flashscore
Збірна України у відборі на Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). Також українці зіграли 12 червня в товариському матчі внічию з Німеччиною (3:3).
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