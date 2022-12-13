Про це він написав у себе в telegram.

Зокрема він зосередився на кількох напрямках.

Перший напрямок: Чернігівська область, регіон, шефство над яким Франція вже взяла. Зазначається, що частина роботи вже ведеться.

"Зокрема, Франція вже надала нам допомогу у відновленні мостів. Але і для Французької держави, і для французьких компаній є на порядок більше можливостей і проєктів, які потребують реалізації", - сказав він.

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Другий напрямок: благодійна робота. Зокрема Зеленський зазначив, що 13 грудня Фундація Олени Зеленської буде представлена у Франції, усі напрями роботи.

"Це освіта, охорона здоров’я та гуманітарна допомога. За кожним із цих напрямів можуть проявити себе люди, громадські обʼєднання й компанії Франції", - зазначив він.

Третій напрямок: економіка.

"Уже згадана мною Чернігівська область і всі інші регіони нашої країни потребують нової економічної основи життя", - наголосив Зеленський.

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