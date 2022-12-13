Відбудова, благодійність та економіка: Зеленський закликав Францію долучатися до відновлення України у трьох напрямках
Президент України Володимир Зеленський під час українсько-французького форуму зі стійкості та відбудови України розповів про потреби країни
Про це він написав у себе в telegram.
Зокрема він зосередився на кількох напрямках.
Перший напрямок: Чернігівська область, регіон, шефство над яким Франція вже взяла. Зазначається, що частина роботи вже ведеться.
"Зокрема, Франція вже надала нам допомогу у відновленні мостів. Але і для Французької держави, і для французьких компаній є на порядок більше можливостей і проєктів, які потребують реалізації", - сказав він.
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Другий напрямок: благодійна робота. Зокрема Зеленський зазначив, що 13 грудня Фундація Олени Зеленської буде представлена у Франції, усі напрями роботи.
"Це освіта, охорона здоров’я та гуманітарна допомога. За кожним із цих напрямів можуть проявити себе люди, громадські обʼєднання й компанії Франції", - зазначив він.
Третій напрямок: економіка.
"Уже згадана мною Чернігівська область і всі інші регіони нашої країни потребують нової економічної основи життя", - наголосив Зеленський.
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