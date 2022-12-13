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Відбудова, благодійність та економіка: Зеленський закликав Францію долучатися до відновлення України у трьох напрямках

13 грудня, 2022 вiвторок
19:47
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час українсько-французького форуму зі стійкості та відбудови України розповів про потреби країни

Про це він написав у себе в telegram.

Зокрема він зосередився на кількох напрямках.

Перший напрямок: Чернігівська область, регіон, шефство над яким Франція вже взяла. Зазначається, що частина роботи вже ведеться.

"Зокрема, Франція вже надала нам допомогу у відновленні мостів. Але і для Французької держави, і для французьких компаній є на порядок більше можливостей і проєктів, які потребують реалізації", - сказав він.

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Другий напрямок: благодійна робота. Зокрема Зеленський зазначив, що 13 грудня Фундація Олени Зеленської буде представлена у Франції, усі напрями роботи.

"Це освіта, охорона здоров’я та гуманітарна допомога. За кожним із цих напрямів можуть проявити себе люди, громадські обʼєднання й компанії Франції", - зазначив він.

Третій напрямок: економіка.

"Уже згадана мною Чернігівська область і всі інші регіони нашої країни потребують нової економічної основи життя", - наголосив Зеленський.

  • 12 грудня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що лідер Російської Федерації Володимир Путін навряд чи застосує ядерну зброю, адже дуже боїться померти.
  • 12 грудня Володимир Зеленський на саміті G7 розповів, які кроки необхідні для пришвидшення перемоги України - туди увійшло озброєння, фінансова та енергетична стабільність і дипломатія.
  • 12 грудня Володимир Зеленський заявив, що планує залишатися президентом України до перемоги країни у війні проти РФ.

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Світ
Франція
Володимир Зеленський
допомога Україні
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