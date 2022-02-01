Відеоналіпки, удосконалені реакції та навігації по чатах: у Telegram з'явилися нові функції

Про це йдеться у блозі Telegram.



Користувачі месенджеру отримали можливість додавати до застосунку анімовані наліпки, які можна створити простим конвертуванням з відеофайлу. Для цього достатньо будь-якого відеоредактора.



Щоб залишити реакцію з великою анімацією, тепер потрібно довше потримати емодзі. Подібно до інтерактивних емодзі, реакції тепер є синхронізованими. Якщо інший учасник чату поставить реакцію в той момент, коли у вас відкрито чат, ви побачите анімацію одночасно з ним.



У оновленому додатку набір реакцій доповнився п'ятьма новими емодзі. Також окремо додали нову навігацію між чатами - якщо користувач затисне слово Back, то зможе обрати, до якого саме чату повернутися.



Telegram зробив також низку поліпшень - якісніші виклики, перекладач у сторінках миттєвого перегляду, можливість беззвучно надіслати повідомлення з меню поширення та десятки інших удосконалень.

Нагадаємо, після передноворічного оновлення у застосунку Telegram з’явилася функція реагування на публікації за допомогою емодзі, інструмент “спойлер” та перекладач.