На Житомирщині відкрили притулок для постраждалих від домашнього насильства
Шелтер пропонуватиме психологічну та соціальну підтримку постраждалим, а також надаватиме прихисток від кривдника
Про це інформує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у відеозверненні.
Зазначається, що центр відкрили під патронатом першої леді України Олени Зеленської. За даними Тимошенка, Зеленська опікується підтримкою постраждалих.
"Найголовніше завдання - сформулювати нульову толерантність до насильства", - додає Тимошенко.
- Президент України Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції (Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству)
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