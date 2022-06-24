Про це інформує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у відеозверненні.

Зазначається, що центр відкрили під патронатом першої леді України Олени Зеленської. За даними Тимошенка, Зеленська опікується підтримкою постраждалих.

"Найголовніше завдання - сформулювати нульову толерантність до насильства", - додає Тимошенко.

Президент України Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції (Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству)

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