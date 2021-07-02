Відкриття ринку дозволило купували землі у власників паїв за гроші, легальність яких можна перевірити, — експерти

Про це розповіли Алекс Ліссітса, президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" і Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації, в ефірі програми “Про гроші” з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.

“Всі, хто на сьогоднішній день має відповідні грошові ресурси, які будуть на рахунках в банку і легальність яких можна буде перевірити, можуть купити до 100 га. … Вже є декілька платформ таких, як, наприклад, Доброзем, де можна подивитися, у яких регіонах яка вартість, де буде більше виставлено на продаж”, — сказав Ліссітса.

Водночас, не всі землі придатні для купівлі-продажу, уточнив Леонід Козаченко.

“Купувати можна буде ті земельні ділянки, які належать власникам земельних паїв. Не можна продавати і купувати землі, які належать місцевим громадам і державі”, — зауважив експерт.