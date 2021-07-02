Відкриття ринку дозволило купували землі у власників паїв за гроші, легальність яких можна перевірити, — експерти
В Україні ринок земель з 1 липня дозволив купувати паї у власників за гроші на банківських рахунках, щоб їхню легальність можна було перевірити
Про це розповіли Алекс Ліссітса, президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" і Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації, в ефірі програми “Про гроші” з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.
“Всі, хто на сьогоднішній день має відповідні грошові ресурси, які будуть на рахунках в банку і легальність яких можна буде перевірити, можуть купити до 100 га. … Вже є декілька платформ таких, як, наприклад, Доброзем, де можна подивитися, у яких регіонах яка вартість, де буде більше виставлено на продаж”, — сказав Ліссітса.
Водночас, не всі землі придатні для купівлі-продажу, уточнив Леонід Козаченко.
“Купувати можна буде ті земельні ділянки, які належать власникам земельних паїв. Не можна продавати і купувати землі, які належать місцевим громадам і державі”, — зауважив експерт.
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В Україні з 1 липня запрацював ринок земель сільськогосподарського призначення
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Станом на 14 годину 1 липня зареєстровано 33 нових угоди відносно землі сільськогосподарського призначення, повідомила пресслужба Міністерства юстиції.
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