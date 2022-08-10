Про це в коментарі Еспресо розповів начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко.

Йдеться про твори Гоголя, Булгакова та Кроленка, який МОН вирішило залишити в шкільній програмі.

"Що стосується курсу зарубіжної літератури, то там є твори, які вивчаються текстуально. Наприклад, Гоголь, Короленко і Булгаков вивчаються текстуально, обов'язково. Всі діти повинні вивчати ті твори, які записані в програмі – "Ніч перед різдвом", "Ревізор", "Шинель" Гоголя, "Сліпий музикант" Короленка та "Собаче серце" Булгакова вивчаються текстуально. А є твори, які вивчаються за вибором, серед них "Бабин Яр" Кузнєцова і "12 стільців" Ільфа та Петрова", – розповів Кононенко.

Попри те, що в творах російської літератури українці показані в ненайкращому світлі, а автори вживають слова "хохол" і "хохляцький", відмовитися від вивчення учні не зможуть.

"У нас система освіти не побудована таким чином, що щось я хочу вивчати і вивчаю, а інше – не хочу і не вивчаю. Так не може бути! Навчальна програма написана для всіх. І якщо написано, що твори вивчаються текстуально, то вони вивчаються текстуально, і крапка!" – наголосив посадовець міносвіти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb