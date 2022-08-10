Відмовитися неможливо: у МОН розповіли, що вивчення творів російської літератури буде обов'язковим у шкільній програмі
Твори російських авторів будуть обов'язковими для вивчення в шкільній програмі. Якщо батькам чи учням не подобаються твори, в яких постійно повторюються слова "хохол" і "хохляцький", їх все одно доведеться вивчати
Про це в коментарі Еспресо розповів начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко.Йдеться про твори Гоголя, Булгакова та Кроленка, який МОН вирішило залишити в шкільній програмі.
"Що стосується курсу зарубіжної літератури, то там є твори, які вивчаються текстуально. Наприклад, Гоголь, Короленко і Булгаков вивчаються текстуально, обов'язково. Всі діти повинні вивчати ті твори, які записані в програмі – "Ніч перед різдвом", "Ревізор", "Шинель" Гоголя, "Сліпий музикант" Короленка та "Собаче серце" Булгакова вивчаються текстуально. А є твори, які вивчаються за вибором, серед них "Бабин Яр" Кузнєцова і "12 стільців" Ільфа та Петрова", – розповів Кононенко.
Попри те, що в творах російської літератури українці показані в ненайкращому світлі, а автори вживають слова "хохол" і "хохляцький", відмовитися від вивчення учні не зможуть.
"У нас система освіти не побудована таким чином, що щось я хочу вивчати і вивчаю, а інше – не хочу і не вивчаю. Так не може бути! Навчальна програма написана для всіх. І якщо написано, що твори вивчаються текстуально, то вони вивчаються текстуально, і крапка!" – наголосив посадовець міносвіти.
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