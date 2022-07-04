Відносини Ердогана і Путіна - це танго двох геополітичних мачо, - політолог Магда

Про це він розповів в етері Еспресо.



Політолог зазначив, що Ердоган грає у свою гру, виключно у гру своїх інтересів, які пов'язані з президентськими та парламентськими виборами у наступному році у Туреччині.



"Путін та Ердоган дуже подібні за манерою своєю поведінки та часто діють силовим методом. Якось я використав порівняння, яке закріпилося, що це танго двох геополітичних мачо. Ми пам'ятаємо, як у 2015 році російський бомбардувальник знищили буквально за 5 секунд під час його перебування у повітряному просторі Туреччини, чого Росія не очікувала", - нагадав Євген Магда.



Політолог зауважив щодо саміту НАТО та як Україна готувалася до нього, залишилося питання про те, чи було прокомуніковано Україною факт знищення крейсера "Москва" у контексті саміту Альянсу.



"А ми ж розуміємо, що знищення крейсера "Москва", який пафосно називали вбивцею авіаносців, суттєво змінює розстановку сил у Чорному морі й також у Середземноморському басейні. Всім очевидно, хто складає там основну військово-морську силу, це Туреччина. І це аргумент. Я дуже сподіваюсь, що це звучало десь на закритих обговореннях чи інших зустрічах, але не було публічно. Обговорюючи в експертному та журналістському середовищі, ми маємо оперувати тим, що звучить публічно. Раз такого не прозвучало, значить його не було. Хоча це реально відбулося і крейсер "Москва" вже об'єкт підводної спадщини всього людства. До речі, як і ескадрений міноносець "Москва", який лежить в іншому місці з 1941 року біля берегів порту Констанца. А якщо не відкомуніковано, відповідно, цього не було. Бо ми живемо у такому світі, якщо публічно серйозно не розповіли, значить цього не зробили. На жаль такі реалії", - прокоментував політолог.

Раніше російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін зазначив, Туреччина стала хабом для різних російських справ та між Ердоганом та Путіним встановлені досить тісні відносини

27 червня речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калін заявив, що Анкара не запроваджує санкції проти Росії, оскільки вони принесуть більше шкоди його країні, ніж Москві