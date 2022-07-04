Відносини Ердогана і Путіна - це танго двох геополітичних мачо, - політолог Магда
Політолог Євген Магда вважає, що Путін та Ердоган дуже подібні за манерою своєю поведінки та часто діють силовим методом
Про це він розповів в етері Еспресо.
Політолог зазначив, що Ердоган грає у свою гру, виключно у гру своїх інтересів, які пов'язані з президентськими та парламентськими виборами у наступному році у Туреччині.
"Путін та Ердоган дуже подібні за манерою своєю поведінки та часто діють силовим методом. Якось я використав порівняння, яке закріпилося, що це танго двох геополітичних мачо. Ми пам'ятаємо, як у 2015 році російський бомбардувальник знищили буквально за 5 секунд під час його перебування у повітряному просторі Туреччини, чого Росія не очікувала", - нагадав Євген Магда.
Політолог зауважив щодо саміту НАТО та як Україна готувалася до нього, залишилося питання про те, чи було прокомуніковано Україною факт знищення крейсера "Москва" у контексті саміту Альянсу.
"А ми ж розуміємо, що знищення крейсера "Москва", який пафосно називали вбивцею авіаносців, суттєво змінює розстановку сил у Чорному морі й також у Середземноморському басейні. Всім очевидно, хто складає там основну військово-морську силу, це Туреччина. І це аргумент. Я дуже сподіваюсь, що це звучало десь на закритих обговореннях чи інших зустрічах, але не було публічно. Обговорюючи в експертному та журналістському середовищі, ми маємо оперувати тим, що звучить публічно. Раз такого не прозвучало, значить його не було. Хоча це реально відбулося і крейсер "Москва" вже об'єкт підводної спадщини всього людства. До речі, як і ескадрений міноносець "Москва", який лежить в іншому місці з 1941 року біля берегів порту Констанца. А якщо не відкомуніковано, відповідно, цього не було. Бо ми живемо у такому світі, якщо публічно серйозно не розповіли, значить цього не зробили. На жаль такі реалії", - прокоментував політолог.
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