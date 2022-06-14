Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Поки немає як відновити власне виробництво пального. Однак зараз в Україні виробляється зараз до 10% нафтопродуктів. Повне відновлення може відбутись лише, якщо Україна отримає залізні гарантії безпеки, як гарантії НАТО, зокрема як Стаття 5 НАТО Про колективну оборону", - сказав він.



Омельченко додав, що недостатньо позбутись російського ворога з території України. Без гарантій безпеки Північноатлантичного альянсу ворог знову і знову буде лізти сюди.



"Якщо ми просто видавимо окупантів з України, але не буде гарантій безпеки, то ніхто не буде інвестувати в інфраструктуру, в тому числі в нафтопереробні заводи не буде. Тож нам дуже важливо не лише перемогти, а отримати гарантії безпеки, щоб можна було розраховувати на відновлення інфраструктури", - наголосив він.



Попередньо, НАБУ повідомив, що очікує стабілізації цін на пальне, але вони залишаться високими



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