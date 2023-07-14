Про це повідомили в facebook ДержКіно України.

Переглянути фільм тепер можна на стрімінгових платформах:

"Люксембург, Люксембург" — другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча. Головні ролі у стрічці зіграли учасники реп-гурту "Курган і Agregat" — брати Раміл та Аміл Насірови.

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Що відомо про фільм

"Люксембург, Люксембург" восени 2020 року став переможцем конкурсу Держкіно. Знімали фільм у 2021 році в Лубнах, Києві (на справжньому поліцейському полігоні) і в Люксембурзі. А постпродакшн тривав уже після 24 лютого 2022, в умовах повітряних тривог і блекаутів. Команда поспішала до міжнародної прем'єри стрічки, яка відбулась на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі у конкурсі "Горизонти".

Всеукраїнська прем'єра пройшла 5 квітня цього року в Будинку культури смт Близнюки Харківської області, звідки родом виконавці головних ролей – Аміл і Раміл Насірови.

12 квітня у Києві пройшов допрем'єрний показ. А з 13 квітня команда проєкту вирушає у всеукраїнський тур, який охопить Лубни, Полтаву, Харків, Одесу, Київ, Кам'янець-Подільський, Чернівці, Івано-Франківськ, Львів та Ужгород.

5 травня трагікомедія "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча увірвалася до списку десяти найкасовіших фільмів України часів незалежності.

14 червня на фільм з’явився на Netflix.

Пізніше стало відомо, що трагікомедія "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча за дев'ять тижнів побачили 228 110 глядачів. Зібрати вдалося понад 34 млн гривень.