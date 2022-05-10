"Відтепер валяється купкою брухту": 59-та бригада показала відео знищення ворожої гаубиці
Військові 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С" окупантів
Відео знищення 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка опублікувала на своїй офіційній сторінці у Facebook.
Разом із нею ЗСУ ліквідували також кілька 122-міліметрових установок Д-30.
Дивіться відео за посиланням.
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Станом на 10 травня Збройні сили України звільнили 4 населених пункти на Харківщині: Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.
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