Відео знищення 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка опублікувала на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Разом із нею ЗСУ ліквідували також кілька 122-міліметрових установок Д-30.

Дивіться відео за посиланням.

Станом на 10 травня Збройні сили України звільнили 4 населених пункти на Харківщині: Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

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