Відтепер замовити групові квитки на Укрзалізницю можна онлайн

Про це інформує пресслужба.

"Це дозволить створити централізовану чергу заявок, пасажир отримуватиме чітке розуміння статусу свого замовлення й не матиме необхідності зайвий раз їхати до каси", - йдеться в матеріалі.

Раніше, щоб оформити групові квитки, необхідно було двічі звертатися до кас вокзалів: спочатку для ручного заповнення заяви й попереднього резервування, а потім щоб здійснити оплату послуги.

Наразі оформити заявку й оплатити бронювання можна віддалено, а касу відвідати тільки на фінальному етапі отримання квитків.

Замовлення групових перевезень доступне на порталі.

Протягом наступних двох тижнів ще можливе звернення до касирів у виняткових ситуаціях щодо цього питання. Вони допомагатимуть ознайомитися з сайтом.

Новини від Укрзалізниці

12 червня відкрився продаж квитків у жіночі купе. Їх можна придбати лише онлайн.

30 червня Укрзалізниця повернула до пасажирських потягів воєнізовану охорону, співробітники якої контролюватимуть порядок та патрулюватимуть вагони.

3 вересня о 06:28 у перший рейс виїхав новий міжнародний поїзд №119/120 Київ – Хелм.

Того ж дня Укрзалізниця призначила додаткові прискорені приміські поїзди сполученням між Васильковом та Києвом.

7, 8 та 9 вересня відправився у рейс додатковий нічний поїзд №251/252 Київ — Харків.

13 вересня стало відомо, що в Україні запроваджена в тестовому режимі послуга бронювання місць у жіночих купе має попит. Наразі понад 90% квитків розпродані на 20 днів наперед.

14 вересня Укрзалізниця анонсувала запуск нового потяга між Равою-Руською та Варшавою восени.