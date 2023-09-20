Відтепер замовити групові квитки на Укрзалізницю можна онлайн
Укрзалізниця переводить збір заявок на поїздки груп від 10 осіб повністю в електронний формат
Про це інформує пресслужба.
"Це дозволить створити централізовану чергу заявок, пасажир отримуватиме чітке розуміння статусу свого замовлення й не матиме необхідності зайвий раз їхати до каси", - йдеться в матеріалі.
Раніше, щоб оформити групові квитки, необхідно було двічі звертатися до кас вокзалів: спочатку для ручного заповнення заяви й попереднього резервування, а потім щоб здійснити оплату послуги.
Наразі оформити заявку й оплатити бронювання можна віддалено, а касу відвідати тільки на фінальному етапі отримання квитків.
Замовлення групових перевезень доступне на порталі.
Протягом наступних двох тижнів ще можливе звернення до касирів у виняткових ситуаціях щодо цього питання. Вони допомагатимуть ознайомитися з сайтом.
Новини від Укрзалізниці
12 червня відкрився продаж квитків у жіночі купе. Їх можна придбати лише онлайн.
30 червня Укрзалізниця повернула до пасажирських потягів воєнізовану охорону, співробітники якої контролюватимуть порядок та патрулюватимуть вагони.
3 вересня о 06:28 у перший рейс виїхав новий міжнародний поїзд №119/120 Київ – Хелм.
Того ж дня Укрзалізниця призначила додаткові прискорені приміські поїзди сполученням між Васильковом та Києвом.
7, 8 та 9 вересня відправився у рейс додатковий нічний поїзд №251/252 Київ — Харків.
13 вересня стало відомо, що в Україні запроваджена в тестовому режимі послуга бронювання місць у жіночих купе має попит. Наразі понад 90% квитків розпродані на 20 днів наперед.
14 вересня Укрзалізниця анонсувала запуск нового потяга між Равою-Руською та Варшавою восени.
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