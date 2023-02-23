Вигнати Путіна, вступити в НАТО: Джонсон розповів, якою бачить перемогу України

Про це Джонсон сказав у єдиному телемарафоні.

"Має бути воєнна перемога - міцна, тверда, переконлива. Треба вигнати Путіна з усіх територій, принаймні, з усіх, які він захопив рік тому. І для того, щоб це зробити, як я розумію, ЗСУ потребують допомоги, потребують далекобійної артилерії, ракет, танків на землі, а також потребують літаків для того, щоб підтримати з неба контратаки на російські позиції", - сказав Джонсон.

Експрем'єр Британії наголосив, що зброю потрібно надавати Україні якнайшвидше.

"Те, що відбувалося торік, - ми давали пізніше чи раніше Javelin, Himars, Stinger, потім надходила потужніша зброя. Треба раніше, а не пізніше. Українці переможуть, так чи інакше. Українці показали, що не віддадуть своєї землі, що відіб'ють Херсонщину, перед тим Харківщину, ще раніше з Київщини вигнали росіян. Їм тільки потрібне спорядження, зброя", - сказав Джонсон.

Британський політик також заявив, що не бачить переконливих аргументів проти вступу України в НАТО.

"Воєнна перемога - це запорука успіху. А далі ми можемо сказати, що за цим іде угода про майбутнє України. Я не бачу якоїсь суперечки, якихось аргументів проти того, щоб Україна приєдналася до НАТО. Які були аргументи? Казали: якщо Україна приєднається до НАТО, це буде провокація Росії. Путін уже все це порушив. Він зайшов до ненатівської України, він сюди вдерся, не було навіть найближчої перспективи для України приєднатися до НАТО. Це все дурниця, абсурд. Я думаю, перспективне майбутнє України має бути пов'язане із західною колективною безпекою. Україна хоче вступити до ЄС, ми це підтримуємо. Якщо Україна хоче, вона має це зробити. І особисто я вважаю, що Україна також має приєднатися до НАТО. Це моя особиста думка. Ми маємо сприяти тому, щоб була ясність, видимість цього. І НАТО це дає. Україна - частина західного альянсу безпеку - не загрозливого, а оборонного союзу. І тут було певне непорозуміння неясність, що давала Путіну робити те, що він робив", - сказав Джонсон.

Політик також заявив, що потрібно допомогти Україні перемогти до кінця року.

"Треба зробити так, щоб 2023 рік став роком української перемоги - що швидше, то ліпше для українського народу. Треба допомогти йому перемогти у цій боротьбі. ... Я намагався говорити з ветеранами, які боронили Донбас у 2016 році, коли я був в Україні як міністр закордонних справ. Вони вже тоді були рішучі, віддані своїй боротьбі. Я пригадую цей меморіал у Києві, де тисячі імен тих, хто загинув за Україну. Я це побачив це і зрозумів: Путін просто з глузду з'їхав, якщо думає, що ця країна розвалиться від його поштовху. Україна переможе - це було ясно тоді, я повторюю це тепер із ще більшою впевненістю. Наша країна зробить усе, що зможе для цієї перемоги", - наголосив Джонсон.