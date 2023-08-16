Про це голова Національної поліції Іван Вигівський повідомив у інтерв’ю виданню Цензор.НЕТ.

"Це кримінальне провадження зараз перебуває на стадії досудового розслідування, є низка версій, там було зроблено величезний обсяг роботи", - сказав він.

За його словами, виконавців було щонайменше двоє, але наразі нікому не повідомлено про підозру.

На запитання журналістки, чи є російський слід у замаху на Шефіра, Вигівський відповів: "Така версія розглядається. Більше не можу сказати через таємницю слідства".

Передісторія

22 вересня 2021 року біля села Лісники у Київській області невідомі стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Поранення дістав його водій.

Нацполіція розглядала три основні версії замаху. Водночас очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вважає обстріл авто Шефіра викликом Зеленському і його команді.

Російський адвокат Марк Фейгін висловив думку, що до замаху може бути причетна РФ.