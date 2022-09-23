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Головна війна з Росією Викрадений мер Голої Пристані Олександр Бабич - живий, окупанти утримують його в Сімферополі, - журналіст Андрій Соков

Викрадений мер Голої Пристані Олександр Бабич - живий, окупанти утримують його в Сімферополі, - журналіст Андрій Соков

23 вересня, 2022 п'ятниця
17:33
війна з Росією Олександр Бабич

Голопристанський міський голова Олександр Бабич, якого 28 березня викрали російські військові - живий. Зараз він перебуває у приміщенні слідчого ізолятору в Сімферополі

Про це журналіст Андрій Соков повідомив у себе в facebook.

"Зі мною зв’язався співкамерник мера. За його словами, разом їх протримали 20 днів. Після цього чоловіка відпустили і доправили на залізничний вокзал. А Бабича продовжують утримувати у камері разом з іспанським волонтером з Херсона Маріо Гарсіа Калатаюд", - повідомив він.

Окрім цього, стало відомо, що співрозмовник журналіста описав умови утримання в камері "нормальними".

"Співрозмовник також розповів, що умови утримання в камері, наскільки це можливо, нормальні. Трохи били по ногах, пресували лише на початку. Годують, змінюють постільну білизну, один раз на тиждень дають помитися. Тортури не застосовують, проводять адекватні допити, часто з допомогою поліграфа", - йдеться у повідомленні.

Олександр Бабич перебуває в полоні майже пів року. Очільник Голої Пристані просить розголосу та допомоги зі звільненням.

  • Нагадаємо, що 28 березня на території Голої Пристані, що на Херсонщині, російські військові затримали Голопристанського міського очільника Олександра Бабича і вивезли в невідомому напрямку.

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Кримінал
Херсонщина
окупанти
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