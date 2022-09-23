Про це журналіст Андрій Соков повідомив у себе в facebook.

"Зі мною зв’язався співкамерник мера. За його словами, разом їх протримали 20 днів. Після цього чоловіка відпустили і доправили на залізничний вокзал. А Бабича продовжують утримувати у камері разом з іспанським волонтером з Херсона Маріо Гарсіа Калатаюд", - повідомив він.

Окрім цього, стало відомо, що співрозмовник журналіста описав умови утримання в камері "нормальними".

"Співрозмовник також розповів, що умови утримання в камері, наскільки це можливо, нормальні. Трохи били по ногах, пресували лише на початку. Годують, змінюють постільну білизну, один раз на тиждень дають помитися. Тортури не застосовують, проводять адекватні допити, часто з допомогою поліграфа", - йдеться у повідомленні.

Олександр Бабич перебуває в полоні майже пів року. Очільник Голої Пристані просить розголосу та допомоги зі звільненням.

Нагадаємо, що 28 березня на території Голої Пристані, що на Херсонщині, російські військові затримали Голопристанського міського очільника Олександра Бабича і вивезли в невідомому напрямку.

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