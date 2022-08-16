"Вільна преса означає свободу від переслідувань і залякувань": президент Радіо Свобода закликав ретельно розслідувати ймовірне стеження за Віталієм Портниковим
Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай закликав владу України ретельно та прозоро розслідувати ймовірне стеження за публіцистом і журналістом, політичним оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Ми закликаємо українську владу ретельно і прозоро розслідувати можливе стеження за Віталієм Портниковим. Вільна преса означає свободу від переслідувань і залякувань. Важливо, щоб демократичні уряди гарантували, що журналісти не стають мішенями за свою роботу, навіть під час війни", – заявив Флай.
Віталій Портников - відомий український журналіст, публіцист та політичний оглядач. Співпрацює з "Радіо Свобода" та "Еспресо". На телеканалі "Еспресо" він створює програми "Політклуб Віталія Портникова" та "Суботній політклуб".
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10 серпня у Львові вдома журналіст Віталій Портников знайшов підслуховуючий пристрій.
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11 серпня в Національній спілці журналістів України заявили, що обурені випадком стеження за журналістом Радіо Свобода і телеканалу "Еспресо" Віталієм Портниковим і закликали СБУ та Нацполіцію оперативно розслідувати факт виявлення прослуховуючого пристрою в помешканні медійника.
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12 серпня Львівське обласне управління СБУ відкрило провадження через появу в квартирі Портникова пристрою, який міг використовуватися для прихованого запису розмов. Колектив телеканалу "Еспресо" оприлюднив заяву щодо прослуховування Портникова.
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13 серпня в етері телеканалу "Еспесо" генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун зауважив, що не вірить у те, що російська агентура могла прослуховувати Віталія Портникова, оскільки "прослушка", яку знайшли в журналіста, схожа на апаратуру, яку використовують служби України.
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