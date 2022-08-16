Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Ми закликаємо українську владу ретельно і прозоро розслідувати можливе стеження за Віталієм Портниковим. Вільна преса означає свободу від переслідувань і залякувань. Важливо, щоб демократичні уряди гарантували, що журналісти не стають мішенями за свою роботу, навіть під час війни", – заявив Флай.

Віталій Портников - відомий український журналіст, публіцист та політичний оглядач. Співпрацює з "Радіо Свобода" та "Еспресо". На телеканалі "Еспресо" він створює програми "Політклуб Віталія Портникова" та "Суботній політклуб".