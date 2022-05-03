"Вільярреал" - "Ліверпуль": де та коли дивитися півфінал Ліги чемпіонів
У вівторок, 3 травня, іспанський "Вільярреал" прийматиме англійський "Ліверпуль" у повторному матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра відбудеться у Вільрреалі та розпочнеться о 22:00 за київським часом. В Україні наживо півфінал покаже Megogo. У першій зустрічі в Ліверпулі перемогу здобули англійці - 2:0.
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу. Повторний матч
3 травня, Вільярреал, "Естадіо-де-ла-Кераміка"
22:00. Пряма трансляція на Megogo
"Вільярреал" (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія)
Перший матч - 0:2
- 26 квітня у першому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" переміг іспанський "Реал" - 4:3.
- 27 квітня у першому півфіналі Ліги чемпіонів "Ліверпуль" переміг "Вільярреал" з рахунком 2:0.
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