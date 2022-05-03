"Вільярреал" - "Ліверпуль": де та коли дивитися півфінал Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра відбудеться у Вільрреалі та розпочнеться о 22:00 за київським часом. В Україні наживо півфінал покаже Megogo. У першій зустрічі в Ліверпулі перемогу здобули англійці - 2:0.

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу. Повторний матч

3 травня, Вільярреал, "Естадіо-де-ла-Кераміка"

22:00. Пряма трансляція на Megogo

"Вільярреал" (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія)

Перший матч - 0:2

26 квітня у першому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" переміг іспанський "Реал" - 4:3.

27 квітня у першому півфіналі Ліги чемпіонів "Ліверпуль" переміг "Вільярреал" з рахунком 2:0.

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