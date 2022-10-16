Він ще й дуже обідчєвий, цей геній сучасності.

Правду кажучи, важко хейтити Маска за те, що він рахує гроші. Тим більше в нього стартап, а стартапи завжди збиткові. А тут ще додається пару сотень мільйонів доларів в мінус. Тому прохання до Пентагону платити за український попит зрозумілі. До того ж його Space Х і так вже отримав державних субсидій на 7 мільярдів доларів. Всі люблять гроші. До того ж у Маска завод в Китаї й товарищі можуть бути не дуже щасливі з такої активності...

Space Х і так вже отримав державних субсидій на 7 мільярдів доларів

А от намагатися приховати справжню причину — не дуже гідно. Як не гідно було з'їжджати з угоди по твіттеру. Та й спілкуватися чи то з Путіним, чи то з його посередниками й потім розповсюджувати російську пропаганду — це також не гідно.

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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