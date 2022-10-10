"Він загоїть рани": Кличко показав наслідки ракетного удару по пішохідному мосту в Києві
Київський міський голова Віталій Кличко показав наслідки ранкового удару по пішохідному мосту
Про це він написав у себе в telegram.
"Наш пішохідний міст загоїть рани. Провідав його…", - йдеться у дописі.
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10 жовтня Росія обстріляла Київ, є загиблі. Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині. На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювала ППО.
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10 жовтня Росія використала для атак по Україні 84 крилаті ракети, 24 безпілотники, з них 13 - іранські "Шахід-136"
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