Про це він написав у себе в telegram.

"Наш пішохідний міст загоїть рани. Провідав його…", - йдеться у дописі.

10 жовтня Росія обстріляла Київ, є загиблі. Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині. На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювала ППО.

10 жовтня Росія використала для атак по Україні 84 крилаті ракети, 24 безпілотники, з них 13 - іранські "Шахід-136"

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