Про це інформує Служба безпеки України.

Слідство встановило, що 31-річна жителька Дніпропетровської області у травні розпочала працювати на російські спецслужби. Жінка перебуває у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ і має від нього сина. Чоловік утримував родину перебуваючи на східному фронті.

Зловмисниця випитувала інформацію про розташування частини свого чоловіка та інших військових угруповань на позиціях. Отримані дані жінка передавала рашистам через месенджери, ворог їх використовував для артилерійських, мінометних та авіаударів.

"Її контактною особою був військовослужбовець РФ, який пообіцяв їй російське громадянство та високий рівень життя, якби загарбникам вдалося захопити регіон", - інформують в СБУ.

Правоохоронці затримали жінка після чергової передачі інформації. Їй повідомили про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ передали до суду обвинувальний акт на двох громадсько-політичних діячів, які з росіянами та "Українським вибором" Медведчука готували силовий переворот в Україні та мали зв'язок із Сурковим.

Російський агент розвідував позиції командних пунктів та логістичних складів українських військ, отримані дані РФ використала для здійснення ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах аеродрому "Краматорськ". Агенту ФСБ присуджено 9 років позбавлення волі.

Організатора транснаціональної шахрайської групи, який разом зі спільниками привласнив понад €600 тис., затримали під час перетину кордону Польщі з Білоруссю.

Під час тимчасової окупації на Миколаївщині двоє поліцейських віддали табельну зброю та боєприпаси окупантам. Правоохоронці одному повідомили про підозру, а іншого - розшукують.

Дев'ятьох суддів і прокурора із тимчасово окупованого Криму судитимуть за перехід у 2014 році на сторону російських загарбників.