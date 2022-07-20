Виправдовував окупантів, поширював рашистську пропаганду: жителю Бердичева оголосили підозру в запереченні агресії РФ

Про це повідомляє сайт Житомирської обласної прокуратури.

Уродженець білорусі, житель Бердичева створив у забороненій соцмережі акаунт під своїм прізвищем та систематично з березня по травень 2022 року поширював тексти антиукраїнського змісту з посиланням на першоджерела.

У цих текстах чоловік виправдовував збройну агресію РФ та визнавав правомірною тимчасову окупацію частини територій України. Також у його дописах стверджувалося, що злочини проти мирних жителів скоюють українські військові, а Київ "ніхто ніколи не бомбив".

"Підозрюваний схвалював публікації, у яких пропонувалося вибудувати "забор вокруг Галіціі, устроіть там рєзєрвацію для бандеровцев". У розміщених текстах висловлювався захист на адресу трьох відомих путінських телепропагандистів, а також розміщених на військовій техніці окупантів Z-символів тощо", - повідомляє прокуратура.

20 липня прокуратура заочно повідомила про підозру колаборанту, який очолив окупаційну "Херсонскую железную дорогу" й агітує там працювати.

В Одесі затримали колаборанта, який закликав росіян завдати по місту ракетного удару.

У Бахмуті Донецької області правоохоронці провели контрдиверсійну операцію, під час якої знешкодили чотирьох ворожих агентів.

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