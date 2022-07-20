Виправдовував окупантів, поширював рашистську пропаганду: жителю Бердичева оголосили підозру в запереченні агресії РФ
На Житомирщині оголосили підозру чоловіку, який заперечував злочини РФ проти України, поширював ворожу пропаганду, виправдовував російську окупацію і звинувачував українських військових у злочинах проти цивільних
Про це повідомляє сайт Житомирської обласної прокуратури.
Уродженець білорусі, житель Бердичева створив у забороненій соцмережі акаунт під своїм прізвищем та систематично з березня по травень 2022 року поширював тексти антиукраїнського змісту з посиланням на першоджерела.
У цих текстах чоловік виправдовував збройну агресію РФ та визнавав правомірною тимчасову окупацію частини територій України. Також у його дописах стверджувалося, що злочини проти мирних жителів скоюють українські військові, а Київ "ніхто ніколи не бомбив".
"Підозрюваний схвалював публікації, у яких пропонувалося вибудувати "забор вокруг Галіціі, устроіть там рєзєрвацію для бандеровцев". У розміщених текстах висловлювався захист на адресу трьох відомих путінських телепропагандистів, а також розміщених на військовій техніці окупантів Z-символів тощо", - повідомляє прокуратура.
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