Випробувальний термін і позбавлення звання: суд ухвалив вирок працівнику СБУ, який напав на прикордонників

Про це повідомляє пресслужба Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Як зазначається, одного з працівників СБУ засудили до 5 років умовного позбавлення волі та забрали військове звання. Покарання він отримав за напад на прикордонників на Сумщині у липні цього року.



"Суд ухвалив вирок, яким затвердив укладену угоду та призначив узгоджену сторонами міру покарання - 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 3 роки, а також додаткові покарання у виді позбавлення військового звання "лейтенант" та позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах України на строк 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону, що у Сумській області, відбувся напад на прикордонний наряд.

У Службі безпеки України повідомили, що до нападу на прикордонників в Сумській області причетні її співробітники.

Згодом, співробітники Державного бюро розслідування затримали двох працівників Служби безпеки України, які напали та забрали зброю у прикордонного наряду в Сумській області.

Пізніше, співробітників СБУ, яких підозрюють у нападі на прикордонників в Сумській області, відправили під цілодобовий домашній арешт.

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