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"Вирішується майбутнє Європи та світу": Кулеба назвав п'ять першочергових дій, які світ повинен зробити негайно
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ негайно діяти, щоб допомогти Україні протистояти нападу Російської Федерації
Про це він написав у Twitter.
"Світ має діяти негайно. Вирішується майбутнє Європи та світу", - написав Кулеба.
П'ять першочергових дій:
- руйнівні санкції проти РФ негайно, відключення РФ від SWIFT;
- повна ізоляція Росії в усіх форматах;
- зброя та обладнання для України;
- фінансова допомога;
- гуманітарна допомога.
- Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної воєнної операції проти України.
- Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану на всій території України.
- Україна закрила повітряний простір.
- У КМДА попередили киян про повітряну загрозу над містом. У разі ввімкнення сирен жителів міста закликають терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
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