Про це він розповів в етері Еспресо.

"На Бахмутському напрямку справи йдуть досить непогано. Звичайно тривають вкрай важкі бої, ворог продовжує чіплятися за кожний сантиметр землі як у самому Бахмуті, так і на флангах, але не дуже йому це вдається. Маємо певні успіхи, не можу сказати конкретно де і скільки, тому що треба зважати на офіційні джерела. Коли настане час, ми зможемо про все розповісти. Особисто я вірю у те, що зараз відбувається, буде розвинуто у дуже великий успіх", - сказав командир підрозділу розвідників "Terra".

Микола Волохов розказав, що ворог боїться підводити бронетехніку, проводити маневри чи ротації у денний час, тому що це все нищиться українською артилерією.

"Противник заляканий і у певному сенсі загнаний, йому навіть окопи важко копати, тому що постійно завдаються удари нашою безпілотною авіацією, застосовуються дрони-камікадзе. Відповідно, вдень відбувається певне затишшя. А вранці та вночі починається у ворога рух бронетехніки, але з цим ми вже зараз теж працюємо. Тепер росіянам і вночі складно провести ротацію, бо ми маємо на озброєнні дрони з тепловізійними камерами. Сам характер боїв вдень – бої піхоти. Зазначу, що характер боїв на Бахмуті вже декілька місяців не змінюється. Це більше виглядає як піхотні розборки з підтримкою невеликої кількості техніки", - зауважив Волохов.