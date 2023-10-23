"Високий ступінь впевненості": міністр оборони Канади заявив, що Ізраїль не завдав удару по лікарні в Газі
Огляд військової розвідки Канади показав, ракета, яка спричинила смертельний вибух у лікарні Аль-Ахлі випущена не з Ізраїля, а з сектора Газа
Про це пишуть Globalnews.ca, CBC та Аl-jazeera.
"Загибель людей в арабській лікарні Аль-Ахлі була трагедією, яка повинна жахнути будь-яку людину, і це нагадування про подвійні воєнні злочини проти палестинців та ізраїльтян, які вчиняються ХАМАСом та іншими терористичними угрупованнями в Газі", - заявив посол Ізраїлю в Оттаві Іддо Моед.
За словами міністра оборони Білла Блера, канадське розвідувальне командування встановило, що причиною вибуху, ймовірно, була ракета, яка помилково злетіла з Гази, після дослідження відкритих і таємних даних.
"Ця оцінка ґрунтується на аналізі пошкоджень від вибуху в лікарняному комплексі, включаючи прилеглі будівлі та територію навколо лікарні, а також схему польоту боєприпасу, що наближається. Ми продовжуватимемо надавати оновлення в міру надходження нової інформації", - йдеться у повідомленні міністерства національної оборони Канади.
Блер додав, що країна має високий ступінь впевненості у тому, що ракета надійшла не з Ізраїлю.
За словами Моеда, канадський аналіз також покаже, що ракету запустили палестинці з "Ісламського джихаду". Це друга за розміром збройна група в Газі, яка має одну ціль - перемогти Ізраїль військово і створити Ісламську державу на всій його території, а також на Західному березі й в Газі.
Війна в Ізраїлі
7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.
Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.
17 жовтня бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.
В Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Єгипті та Іраку тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту після авіаудару по лікарні в Газі. 18 жовтня о 03:53 в Бейруті кілька протестувальників штурмували офіс ООН та підпалювали його.
Президент США Джо Байден планував зустрітись з королем Йорданії, головами Палестини та Єгипту в Аммані 18 жовтня проте скасував поїздку через оголошення жалоби в Палестині за загиблими під час атаки по лікарні в Газі. Він провів зустріч з Нетаньягу. За словами Байдена, удар по лікарні "Аль-Ахлі" у Газі завдав не ЦАХАЛ.
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