Про це Валерій Залужний написав у Facebook.

У повідомленні сказано: "Сьогодні провів дві телефонні розмови з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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Вчергове подякував за підтримку США у боротьбі українського народу за незалежність. Також поінформував щодо оперативної обстановки. Зауважив, що ситуація напружена, проте повністю контрольована.

Генерал Каволі та генерал Міллі, своєю чергою, надали високу оцінку діям Збройних Сил України та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги Україні".

Мер Мелітополя повідомив, що російські загарбники тікають з захопленого Мелітополя Запорізької області в бік окупованого Криму.

Українські десантники розповіли про звільнення Ізюма від росіян: "Тікали, як миші".

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 вересня повідомила, що площа деокупованих територій Харківської області насправді майже вдвічі більша за озвучену раніше.

13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.