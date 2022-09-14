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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Високо оцінили ЗСУ. Залужний поговорив з керівником сил НАТО в Європі Каволі та головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі

Високо оцінили ЗСУ. Залужний поговорив з керівником сил НАТО в Європі Каволі та головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі

14 вересня, 2022 середа
00:07
війна з Росією Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України подякував за підтримку США у боротьбі українського народу за незалежність

Про це Валерій Залужний написав у Facebook.

У повідомленні сказано: "Сьогодні провів дві телефонні розмови з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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Вчергове подякував за підтримку США у боротьбі українського народу за незалежність. Також поінформував щодо оперативної обстановки. Зауважив, що ситуація напружена, проте повністю контрольована.

Генерал Каволі та генерал Міллі, своєю чергою, надали високу оцінку діям Збройних Сил України та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги Україні".

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