Віцеголову проросійської партії "Шор" затримали в аеропорту Кишенева

Про це інформує Point.md.

Видання зазначає, що затримання відбулося згідно з постановою Антикорупційної прокуратури.

Так 28 квітня 2023 року відомство звернулося до судді з клопотанням щодо зміни запобіжного заходу у вигляді умовного звільнення під судовий контроль. Його попросили замінити на попередній арешт Таубер у зв'язку з тим, що вона порушила умови запобіжного заходу. Пізніше адвокат віцеголови "Шор" отримав копію заяви.

Наступного дня Таубер попросила відкласти судове засідання задля того, щоб вона могла з'їздити до Ізраїлю. Оскільки обвинувачена вже декілька разів порушувала умови суддів, прокуратура вирішила за необхідне затримати її в аеропорту. Причиною стало також те, що існував великий ризик того, що Таубер буде переховуватися від органу кримінального розшуку.

Довідка: У 2022 році віцеголову проросійської молдовської партії "Шор" Марину Таубер звинуватили в незаконному фінансуванні партії організованою злочинною групою. Також, за даними слідства, вона брала участь у фальсифікації фінансового звіту формування за перше півріччя 2022 року, щоб приховати отримані та витрачені партією гроші.