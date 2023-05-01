Віцеголову проросійської партії "Шор" затримали в аеропорту Кишенева
У понеділок, 1 травня, віцеголову проросійської партії "Шор" Марину Таубер затримали в міжнародному аеропорту Кишинева на шляху до Тель-Авіва
Про це інформує Point.md.
Видання зазначає, що затримання відбулося згідно з постановою Антикорупційної прокуратури.
Так 28 квітня 2023 року відомство звернулося до судді з клопотанням щодо зміни запобіжного заходу у вигляді умовного звільнення під судовий контроль. Його попросили замінити на попередній арешт Таубер у зв'язку з тим, що вона порушила умови запобіжного заходу. Пізніше адвокат віцеголови "Шор" отримав копію заяви.
Наступного дня Таубер попросила відкласти судове засідання задля того, щоб вона могла з'їздити до Ізраїлю. Оскільки обвинувачена вже декілька разів порушувала умови суддів, прокуратура вирішила за необхідне затримати її в аеропорту. Причиною стало також те, що існував великий ризик того, що Таубер буде переховуватися від органу кримінального розшуку.
Довідка: У 2022 році віцеголову проросійської молдовської партії "Шор" Марину Таубер звинуватили в незаконному фінансуванні партії організованою злочинною групою. Також, за даними слідства, вона брала участь у фальсифікації фінансового звіту формування за перше півріччя 2022 року, щоб приховати отримані та витрачені партією гроші.
- 28 жовтня 2022 року видання The Washington Post повідомило, що ФСБ спрямувала десятки мільйонів доларів від деяких найбільших державних російських компаній для розвитку мережі проросійських політиків у Молдові та переорієнтації країни на Москву. Російська спецслужба зробила ставку на 35-річного молдовського політика Ілана Шора, який зараз перебуває у вигнанні в Ізраїлі. Останнім часом його партія "Шор" організовує антиурядові протести в Кишиневі. Таким чином Росія організовує антиурядові протести у Молдові, щоби повернути вплив на країну.
- 30 жовтня 2022 року у Молдові під час нового протесту проти влади країни, який організувала проросійська партія "Шор", поліція затримала 79 людей. На мітингу вимагали відставки чинного керівництва країни.
- 3 листопада 2022 року після обшуку в офісі партії "Шор" затримали 8 осіб.
- 4 листопада 2022 року виконувач обов'язків генпрокурора Молдови Іон Мунтяну допустив, що проросійську партію "Шор" можуть оголосити поза законом. Згодом кабмін Молдови підтримав пропозицію міністра юстиції про звернення до Конституційного суду щодо визнання партії "Шор" незаконною.
- 12 березня 2023 року в Молдові проросійську партію "Шор", яка 12 березня вийшла на протести в центрі Кишинева, звинуватили у провокаціях та спробах дестабілізувати ситуацію в країні.
- 13 квітня апеляційний суд Кишинева ухвалив рішення засудити лідера проросійської молдовської партії "Шор" Ілана Шора до 15 років в'язниці і конфіскації майна на понад $250 млн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.05
-
EUR
Купівля 40.89Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе