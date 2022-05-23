Віцеканцлер Німеччини заявив про готовність підтримати рішення ЄС і запровадити нафтове ембарго проти РФ із поступками Угорщині
Віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Габек підтримує можливе запровадження Євросоюзом ембарго на постачання російської нафти без участі в забороні Угорщини
Про це повідомляє НВ.
"Я очікую, що всі, включаючи Угорщину, працюватимуть над рішенням про нафтове ембарго", - сказав Габек на форумі в Давосі.
Віцеканцлер заявив німецьким ЗМІ, що країна готова відмовитись від участі Угорщини в забороні імпорту.
"Якщо президент Єврокомісії скаже, що ми робимо це як 26 країн, без Угорщини, то це рішення, яке я завжди підтримуватиму. Але я ще не чув цього від ЄС", - додав він.
- Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що переговори з Єврокомісією щодо ембарго на російську нафту просунулись.
- Сійярто заявив, що для відмови від нафти з Росії, країні потрібно інвестувати 700-750 млн євро.Згодом стало відомо, що Угорщина просить у Єврокомісії компенсацію у розмірі 18 млрд євро за підтримку нафтового ембарго для РФ для покриття всіх витрат.
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