Віцеканцлер Німеччини заявив про готовність підтримати рішення ЄС і запровадити нафтове ембарго проти РФ із поступками Угорщині

Про це повідомляє НВ.

"Я очікую, що всі, включаючи Угорщину, працюватимуть над рішенням про нафтове ембарго", - сказав Габек на форумі в Давосі.

Віцеканцлер заявив німецьким ЗМІ, що країна готова відмовитись від участі Угорщини в забороні імпорту.

"Якщо президент Єврокомісії скаже, що ми робимо це як 26 країн, без Угорщини, то це рішення, яке я завжди підтримуватиму. Але я ще не чув цього від ЄС", - додав він.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що переговори з Єврокомісією щодо ембарго на російську нафту просунулись.

Сійярто заявив, що для відмови від нафти з Росії, країні потрібно інвестувати 700-750 млн євро.Згодом стало відомо, що Угорщина просить у Єврокомісії компенсацію у розмірі 18 млрд євро за підтримку нафтового ембарго для РФ для покриття всіх витрат.