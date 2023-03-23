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"Вивозять бойлери, столи, стільці": Ткаченко розповів, як УПЦ (МП) виселяється з Києво-Печерської лаври

23 березня, 2023 четвер
23:01
Суспільство Обшуки в Києво-Печерській лаврі

Представники УПЦ (МП) почали процес виїзду з Києво-Печерської лаври, попри заяви представників церкви про саботаж виселення

Про це заявив в ефірі телемарафону 23 березня міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Були відповідні листи від Московського патріархату до заповідника про те, що вони не встигають. Але насправді процес виїзду відбувається. Це може засвідчити будь-який перехожий в Лаврі. Вивозять бойлери, столи, стільці. Тобто якийсь процес розпочався", – сказав він.

За словами міністра, зараз працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого і рухомого майна, музейних експонатів, які також були в користуванні УПЦ (МП).

"Як тільки комісія завершить свою роботу, можна буде чітко сказати, що було не так. Проте, всі ці голосні заяви, з одного боку, не відповідають реаліям, тобто потроху вони виїжджають. З іншого боку, заяви про те, що куполи почорніли чи що перекрили печери назавжди, теж не відповідають дійсності, і в цьому можуть пересвідчитися всі охочі", – сказав Ткаченко.

За його словами, державні органи контролюють процес переїзду, зокрема, МВС та СБУ здійснюють перевірки на виїзді з Лаври.

"Наголошу, що всі питання вирішуватимуться, згідно з законом, у конкретний послідовний спосіб", - сказав очільник МКІП.

Також Ткаченко сказав, що заяви представників УПЦ про відсутність нового місця для складування накопиченого за 35 років майна не відповідають дійсності: "бойлери ж перевозять кудись". Водночас очільник МКІП зауважив, що "не брати облаштували приміщення, а парафіянин, які жертвували Лаврі, і вивіз того майна порушує законні запитання".

  • Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення.
  • 20 березня члени Священного Синоду УПЦ (МП) на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до ОПУ домагатись зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. У аудієнції їм відмовлено, зустріч відбулася з чиновниками ОПУ.
  • 21 березня в Києво-Печерській лаврі почала роботу комісія, яка визначить стан збереження музейних експонатів – на час комісії закрили вхід у печери з мощами та низку храмів. Вже в перший день роботи комісії виявлено численні порушення.
Культура
Україна
пропаганда
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