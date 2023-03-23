Про це заявив в ефірі телемарафону 23 березня міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Були відповідні листи від Московського патріархату до заповідника про те, що вони не встигають. Але насправді процес виїзду відбувається. Це може засвідчити будь-який перехожий в Лаврі. Вивозять бойлери, столи, стільці. Тобто якийсь процес розпочався", – сказав він.

За словами міністра, зараз працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого і рухомого майна, музейних експонатів, які також були в користуванні УПЦ (МП).

"Як тільки комісія завершить свою роботу, можна буде чітко сказати, що було не так. Проте, всі ці голосні заяви, з одного боку, не відповідають реаліям, тобто потроху вони виїжджають. З іншого боку, заяви про те, що куполи почорніли чи що перекрили печери назавжди, теж не відповідають дійсності, і в цьому можуть пересвідчитися всі охочі", – сказав Ткаченко.

За його словами, державні органи контролюють процес переїзду, зокрема, МВС та СБУ здійснюють перевірки на виїзді з Лаври.

"Наголошу, що всі питання вирішуватимуться, згідно з законом, у конкретний послідовний спосіб", - сказав очільник МКІП.

Також Ткаченко сказав, що заяви представників УПЦ про відсутність нового місця для складування накопиченого за 35 років майна не відповідають дійсності: "бойлери ж перевозять кудись". Водночас очільник МКІП зауважив, що "не брати облаштували приміщення, а парафіянин, які жертвували Лаврі, і вивіз того майна порушує законні запитання".