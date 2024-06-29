Палестину поділять на сектори, за які відповідатимуть миротворці з арабських країн, - історик Поліщук

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"У секторі Гази закінчується зачистка Рафаха, зараз відбувається вибудова укріплення ЦАХАЛу у двох місцях - це коридор Салах ад-Дін, який розсікає Сектор Гази на дві половини: північ і південь, і коридор у Філадельфії, який відділяє якраз Сектор Гази від Єгипту, щоб уникнути контрабанди зброї в першу чергу й інших прикордонних ексцесів. Зараз Рафах зачистять, а далі побачимо, далі може перейде в якійсь військові чи поліційні акції, хоча потенціал дещо зберігся", - розповів Поліщук.

За його словами, ХАМАС зараз має ще приблизно батальйон бійців: "Вони його зберігають на випадок, якщо припиняться бойові дії, щоб користуючись цим батальйоном можна було наростити свої можливості й почати якось відновлювати свою владу, якщо будуть складатися сприятливі умови для них".

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Щодо подальшої долі Палестини, історик сказав: "З останнього, з’явилася інформація, що зараз з деякими арабськими країнами йдуть домовленості, що декілька з них нададуть якісь контингенти й секторами будуть встановлювати якусь владу і потроху вводити на цю територію представників палестинської автономії. Хоча насправді різниця між ними й ХАМАСом, знаєте, умовна. Там серед них так само багато терористів і людей, які підтримують дії ХАМАСу, в тому числі й геноцидні. Але я так дивлюся, що в Ізраїлю просто немає іншого виходу, тим більше що якраз американська адміністрація Байдена наполягає на залученні до цього процесу палестинської автономії".