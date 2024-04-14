Ізраїль готує відповідь на атаку Ірану найближчим часом, - сходознавець Якубович

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Наразі загрози існування іранського режиму й ізраїльського уряду немає. Сторони не готові не ескалації на тому рівні, який прогнозувався. Дійсно був удар по Ізраїлю іранських проксі й самого Ірану. Втім, за всіма військовими доктринами, як тільки іранські ракети піднялись у повітря, то Ізраїль мав би запустити свої. Цього не сталось. Однак відповідь Ізраїлю буде. Очікується, що буде така ж гібридна відповідь й відбудеться вона найближчим часом, бо чекати Ізраїлю немає ніякого сенсу", - пояснив Якубович.



За словами експерта, Ізраїль, ймовірно, буде реагувати на атаку Ірану на всіх фронтах.



"Події, які розгортаються на Близькому Сході відбуваються в контексті нападу ХАМАСу на Ізраїль. На тлі цих подій ХАМАС вже вийшов із запереченням нової угоди з Ізраїлем. Фактично, це розгорнута війна проти Ізраїлю. Тому відкритим питанням є те, як Ізраїль буде реагувати в Газі й Лівані", - додав він.