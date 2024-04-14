Ізраїль готує відповідь на атаку Ірану найближчим часом, - сходознавець Якубович
Сходознавець Михайло Якубович вважає, що Ізраїль готує гібридну відповідь на атаку Ірану найближчим часом
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"Наразі загрози існування іранського режиму й ізраїльського уряду немає. Сторони не готові не ескалації на тому рівні, який прогнозувався. Дійсно був удар по Ізраїлю іранських проксі й самого Ірану. Втім, за всіма військовими доктринами, як тільки іранські ракети піднялись у повітря, то Ізраїль мав би запустити свої. Цього не сталось. Однак відповідь Ізраїлю буде. Очікується, що буде така ж гібридна відповідь й відбудеться вона найближчим часом, бо чекати Ізраїлю немає ніякого сенсу", - пояснив Якубович.
За словами експерта, Ізраїль, ймовірно, буде реагувати на атаку Ірану на всіх фронтах.
"Події, які розгортаються на Близькому Сході відбуваються в контексті нападу ХАМАСу на Ізраїль. На тлі цих подій ХАМАС вже вийшов із запереченням нової угоди з Ізраїлем. Фактично, це розгорнута війна проти Ізраїлю. Тому відкритим питанням є те, як Ізраїль буде реагувати в Газі й Лівані", - додав він.
- Після телефонної розмови з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу президент США Джо Байден скликає лідерів країн G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на атаку Ірану на Ізраїль.
- Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що іранський безпілотний і ракетний удар по Ізраїлю показує, що Іран вчиться у росіян і хуситів розробляти більш небезпечні та ефективні комбінації ударів.
- Ізраїль заявив, що ХАМАС відхилив чергову пропозицію про припинення вогню від посередників на тлі ескалації напруженості після нападу Ірану
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.14 Купівля 39.14Продаж 39.61
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе