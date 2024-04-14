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Ізраїль готує відповідь на атаку Ірану найближчим часом, - сходознавець Якубович

14 квітня, 2024 неділя
12:06
Війна в Ізраїлі ізраїльські солдати

Сходознавець Михайло Якубович вважає, що Ізраїль готує гібридну відповідь на атаку Ірану найближчим часом

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Наразі загрози існування іранського режиму й ізраїльського уряду немає. Сторони не готові не ескалації на тому рівні, який прогнозувався. Дійсно був удар по Ізраїлю іранських проксі й самого Ірану. Втім, за всіма військовими доктринами, як тільки іранські ракети піднялись у повітря, то Ізраїль мав би запустити свої. Цього не сталось. Однак відповідь Ізраїлю буде. Очікується, що буде така ж гібридна відповідь й відбудеться вона найближчим часом, бо чекати Ізраїлю немає ніякого сенсу", - пояснив Якубович.

За словами експерта, Ізраїль, ймовірно, буде реагувати на атаку Ірану на всіх фронтах.

"Події, які розгортаються на Близькому Сході відбуваються в контексті нападу ХАМАСу на Ізраїль. На тлі цих подій ХАМАС вже вийшов із запереченням нової угоди з Ізраїлем. Фактично, це розгорнута війна проти Ізраїлю. Тому відкритим питанням є те, як Ізраїль буде реагувати в Газі й Лівані", - додав він.

  • Після телефонної розмови з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу президент США Джо Байден скликає лідерів країн G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на атаку Ірану на Ізраїль.
  • Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що іранський безпілотний і ракетний удар по Ізраїлю показує, що Іран вчиться у росіян і хуситів розробляти більш небезпечні та ефективні комбінації ударів.
  • Ізраїль заявив, що ХАМАС відхилив чергову пропозицію про припинення вогню від посередників на тлі ескалації напруженості після нападу Ірану
Теги:
Світ
Ізраїль
Іран
Хамас
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