Ізраїль зазнав найбільшої втрати від початку війни з ХАМАС: загинув 21 військовий

Про інцидент повідомив прессекретар ізраїльської армії Даніель Хагарі після того, як було знято заборону на публікацію новин, пише The Guardian

Військові замінували дві будівлі, щоб підірвати їх. У цей час бойовики ХАМАС, очевидно, завдали удару реактивними гранатами (РПГ) по танку, що перебував поруч, що викликало детонацію мін у будівлях. Багато з загиблих солдатів були резервістами, повідомив Хагарі.

Це найбільша кількість ізраїльських солдатів, які загинули в одному інциденті з початку війни. Армія поінформувала сім'ї загиблих.

Президент Ізраїлю Іцхак Херцог, говорячи про те, що сталося, назвав сьогоднішній ранок "нестерпно важким".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що загибель 21 солдата під час операції це "катастрофа". За його словами, буде розпочато розслідування того, що сталося.