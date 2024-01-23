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Ізраїль зазнав найбільшої втрати від початку війни з ХАМАС: загинув 21 військовий

23 січня, 2024 вiвторок
11:44
Війна в Ізраїлі Ізраїль, ЦАХАЛ

21 солдат ЦАХАЛ загинув внаслідок удару ХАМАС у секторі Газа — військові перебували в будівлі, яку замінували для подальшого підриву

Про інцидент повідомив прессекретар ізраїльської армії Даніель Хагарі після того, як було знято заборону на публікацію новин, пише The Guardian

Військові замінували дві будівлі, щоб підірвати їх. У цей час бойовики ХАМАС, очевидно, завдали удару реактивними гранатами (РПГ) по танку, що перебував поруч, що викликало детонацію мін у будівлях. Багато з загиблих солдатів були резервістами, повідомив Хагарі.

Це найбільша кількість ізраїльських солдатів, які загинули в одному інциденті з початку війни. Армія поінформувала сім'ї загиблих.

Президент Ізраїлю Іцхак Херцог, говорячи про те, що сталося, назвав сьогоднішній ранок "нестерпно важким".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що загибель 21 солдата під час операції це "катастрофа". За його словами, буде розпочато розслідування того, що сталося.

  • 13 січня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що кордон між Єгиптом і Газою "повинен бути закритий", а війна з ХАМАС триватиме, і навіть Верховний суд ООН не зможе її зупинити.
  • 21 січня ХАМАС заявив про 25 тисяч загиблих у секторі Гази, генсек ООН назвав ситуацію абсолютно неприйнятною.
  • 22 січня ХАМАС висунув нові вимоги для звільнення заручників, Ізраїль відкинув їх. Цього ж дня Ізраїль почав новий великий наступ на півдні Гази.
  • Відразу ж Ізраїль через посередників запропонував ХАМАС перемир'я на два місяці для звільнення всіх заручників.

Теги:
Ізраїль
Сектор Гази
Хамас
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