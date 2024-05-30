Нетаньягу робить усе більше помилок: Семиволос про те, що ізраїльські спецслужби стежили за суддями МКС

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Визнання Палестини деякими країнами в короткостроковій перспективі наряд чи до чогось призведе, але це серйозно збільшує тиск на Ізраїль, на уряд Нетаньягу. Він продовжує робити все більше помилок. Ми вже бачимо інформацію про те, що ізраїльські спецслужби стежили за суддями МКС (Міжнародний кримінальний суд, - ред.), і за прокурором. Тобто багато інших матеріалів буде випливати. І це погіршить ситуацію для Ізраїлю на міжнародній арені дуже суттєво", - наголосив Семиволос.

Директор Центру близькосхідних досліджень також прокоментував удари ЦАХАЛ по Рафаху.

"Наслідки для Ізраїлю будуть. По-перше, буде зміна офіційної позиції Вашингтона. Зараз Вашингтон вимагає детального розслідування, і очевидно буде змушений змінювати свою позицію щодо Ізраїлю. Також буде рішення суду ООН, і Ізраїль буде жорсткіше сприйматися європейськими країнами", - зазначив Семиволос.