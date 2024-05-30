Нетаньягу робить усе більше помилок: Семиволос про те, що ізраїльські спецслужби стежили за суддями МКС
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що визнання Палестини деякими країнами в короткостроковій перспективі наряд чи до чогось призведе
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Визнання Палестини деякими країнами в короткостроковій перспективі наряд чи до чогось призведе, але це серйозно збільшує тиск на Ізраїль, на уряд Нетаньягу. Він продовжує робити все більше помилок. Ми вже бачимо інформацію про те, що ізраїльські спецслужби стежили за суддями МКС (Міжнародний кримінальний суд, - ред.), і за прокурором. Тобто багато інших матеріалів буде випливати. І це погіршить ситуацію для Ізраїлю на міжнародній арені дуже суттєво", - наголосив Семиволос.
Директор Центру близькосхідних досліджень також прокоментував удари ЦАХАЛ по Рафаху.
"Наслідки для Ізраїлю будуть. По-перше, буде зміна офіційної позиції Вашингтона. Зараз Вашингтон вимагає детального розслідування, і очевидно буде змушений змінювати свою позицію щодо Ізраїлю. Також буде рішення суду ООН, і Ізраїль буде жорсткіше сприйматися європейськими країнами", - зазначив Семиволос.
- 20 травня головний прокурор Міжнародного кримінального суду запросив видати ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу. Очільник МЗС Ізраїлю наказав створити спеццентр для боротьби проти рішення. Президент США Байден назвав рішення прокурора обурливим, а Франція навпаки підтримала.
- 27 травня ізраїльська авіація завдала ударів по Рафаху, унаслідок яких загинуло щонайменше 35 палестинців, ХАМАС у відповідь закликав палестинців "повстати та вийти на марш".
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав удар ЦАХАЛу по Рафаху 26 травня, внаслідок якого загинуло щонайменше 45 цивільних, "трагічною помилкою".
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